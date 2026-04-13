Roblox Plus arrive avec des serveurs privés gratuits et illimités

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 avril 2026 à 17h14
La célèbre plateforme de création s'apprête à bouleverser son modèle économique. Dès la fin du mois d'avril, Roblox Premium tirera sa révérence pour laisser place à Roblox Plus. Une transition majeure qui promet de nombreux avantages inédits, mais qui implique aussi la perte de certains bonus historiques.
Roblox Plus arrive avec des serveurs privés gratuits et illimités
L'industrie vidéoludique est en pleine mutation et les abonnements sont de plus en plus fréquents. Roblox, qui en propose un depuis quelque temps, va changer le sien pour le rendre plus pertinent au sein de sa communauté, et tenter de fidéliser encore un peu plus ses joueurs.

Une refonte totale du modèle d'abonnement

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Le paysage de Roblox s'apprête à changer radicalement. Le 30 avril prochain, l'abonnement Premium tel que nous le connaissons disparaîtra des options d'achat pour être remplacé par Roblox Plus. Proposé au tarif fixe de 5 euros par mois, ce nouveau service se présente comme une offre beaucoup plus généreuse et adaptée aux besoins actuels de la communauté. Si les anciens abonnés pourront conserver leur statut actuel, ils perdront toutefois le bonus de 10 % sur les achats supplémentaires de Robux à partir du 30 mai.

En contrepartie, Roblox Plus introduit un système de réductions directes. Les abonnés bénéficieront immédiatement d'une remise de 10 % sur l'ensemble de la boutique, incluant les objets en jeu et les accessoires d'avatar. Cette réduction grimpera même à 20 % pour les joueurs conservant leur abonnement trois mois consécutifs. La plateforme s'engage à compenser cette différence financière afin que les créateurs de contenu touchent toujours la même rémunération sur chaque vente.

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Des avantages inédits pour les joueurs et les créateurs

L'un des ajouts les plus attendus reste l'accès gratuit et illimité aux serveurs privés sur tous les jeux compatibles. Cette fonctionnalité offre une expérience en ligne bien plus sécurisée et personnalisée. Les développeurs y trouvent également leur compte puisqu'ils pourront gagner jusqu'à 100 Robux pour chaque utilisateur Plus passant au moins 60  minutes sur leurs serveurs privés au cours d'un mois.

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Le système de parrainage fait aussi peau neuve. Si un joueur s'abonne à Roblox Plus directement depuis une expérience de jeu, le créateur recevra un bonus mensuel de 250 cinquante Robux, cumulable sur trois mois si l'abonnement reste actif. Concernant l'économie interne, les possibilités d'échange sont largement étendues. Les utilisateurs pourront revendre des objets d'avatar sur le marché officiel, mais surtout transférer des Robux à d'autres joueurs sans le moindre frais de transaction, même si le destinataire n'est pas abonné.

La sécurité au cœur des transferts de Robux

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Pour éviter les dérives liées à ces transferts gratuits, l'entreprise a mis en place des mesures de sécurité strictes, particulièrement pour son jeune public. Les transactions financières entre joueurs feront l'objet d'une surveillance accrue.
Pour garantir la sécurité des transferts, l'approbation d'un parent ou d'un tuteur est requise chaque fois que de jeunes utilisateurs envoient ou reçoivent des Robux. Les utilisateurs doivent voir leur âge vérifié et avoir plus de dix-huit ans avant de pouvoir effectuer des transactions sans accord parental.
Ces règles pourront évoluer selon les législations régionales. Bien que les options permettant d'inclure des packs de Robux mensuels ne soient pas disponibles au lancement, elles arriveront peu après. Enrico D'Angelo, responsable commercial de l'entreprise, assure que ce lancement n'est que le début d'une évolution continue destinée à enrichir l'expérience de jeu pour les années à venir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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