Roblox révolutionne la personnalisation avec sa nouvelle boutique de maquillage

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 avril 2026 à 10h53
Roblox franchit une nouvelle étape dans la personnalisation virtuelle avec le lancement d'une catégorie dédiée au maquillage. Cette nouveauté offre aux joueurs des possibilités inédites pour modifier leur avatar, tout en ouvrant une porte lucrative pour les créateurs et les grandes marques de cosmétiques.
Roblox révolutionne la personnalisation avec sa nouvelle boutique de maquillage
L'univers de Roblox ne cesse de s'étendre et de proposer de nouvelles manières pour les joueurs de s'exprimer. Avec plus de 274 millions de modifications d'avatars effectuées chaque jour au cours du premier semestre 2025, la plateforme a bien compris que l'identité virtuelle est au cœur de son succès. C'est dans cette optique qu'une toute nouvelle catégorie vient de faire son apparition sur la boutique : le maquillage.

Une personnalisation poussée à l'extrême

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Cette fonctionnalité inédite permet aux utilisateurs de mélanger et d'associer différents éléments cosmétiques. Les joueurs peuvent désormais modifier les yeux, les lèvres, le maquillage du visage, les sourcils et les cils de leur personnage. Les créateurs de contenu ont également la possibilité de proposer des looks complets, offrant ainsi une transformation totale en un seul clic. Le déploiement initial comprend plus d'une centaine d'articles, mais la plateforme voit déjà beaucoup plus loin que les simples produits de beauté.

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En effet, cette nouveauté englobe également des peintures faciales, des drapeaux d'équipe, des peintures de guerre ou encore des motifs de camouflage. Ces ajouts sont spécialement pensés pour s'adapter aux différentes expériences de jeu disponibles sur la plateforme, allant du jeu de tir au jeu de rôle.

L'opportunité en or pour les marques et les créateurs

Le lancement de cette catégorie ne se limite pas à l'aspect esthétique. Il représente une véritable aubaine commerciale pour les marques de grande consommation qui souhaitent s'implanter dans les environnements virtuels. La célèbre marque E.l.f. Cosmetics a d'ailleurs été choisie comme sponsor principal de cette initiative. Elle collabore directement avec les créateurs de la communauté pour développer des looks virtuels exclusifs, directement inspirés de ses véritables gammes de produits.

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Cette monétisation accrue permet aux créateurs de générer de nouveaux revenus tout en offrant aux marques une vitrine interactive touchant des millions de jeunes joueurs à travers le monde.

Une technologie au service du gameplay

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Sur le plan technique, Roblox a développé un système basé sur une technologie de rendu en couches. Cela signifie qu'un seul élément cosmétique peut s'adapter à différents types d'avatars, ce qui réduit considérablement la complexité de développement tout en élargissant l'échelle potentielle de la mode numérique.

Les développeurs de la plateforme se montrent très enthousiastes quant aux applications futures de ce système dans les différents jeux. L'entreprise a d'ailleurs tenu à souligner le potentiel de cet outil.
Nous pouvons déjà imaginer certaines des façons dont les expériences tireront parti du maquillage et du nombre presque infini de looks qu'il rend possible. Certaines sont évidentes, comme les jeux où les joueurs assemblent des styles emblématiques à partir de divers composants de maquillage. D'autres sont plus subtiles, comme l'utilisation de peinture faciale pour distinguer deux équipes, l'ajout de noir sous les yeux pour les jeux de sport, ou l'utilisation d'un camouflage complet du visage pour aider les joueurs à surprendre leurs ennemis dans un FPS.
Avec cette mise à jour majeure, Roblox confirme sa volonté de devenir un véritable métavers où l'identité numérique prend autant d'importance que le jeu en lui-même. De quoi donner des idées à Fortnite...

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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