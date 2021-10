Roblox modifie ses règles et interdit « le contenu décrivant des relations amoureuses »

nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

étant une plateforme de jeux où plus de la moitié des utilisateurs est mineure, et même âgée de 13 ans ou moins,. Ainsi, les règles de la communauté listent les bons comportements à avoir, et ceux à ne pas produire, afin que tout se passe pour le mieux au sein des nombreux jeux disponibles. Il y a quelques jours, ces règles ont été mises à jour, notamment le point 11 sur le « contenu de rencontre et romantique ».Dorénavant,La représentation des mariages, rendez-vous amoureux, etc. est également prohibée.Bien évidemment, ces changements questionnent la communauté, étant donné que les jeux de tir et autres contenus pouvant être qualifiés de violents sont toujours accessibles, même aux plus jeunes (avec le bel exemple des jeux Squid Game devenus très populaires dernièrement). Il semblerait que cette règle ait davantage été mise en place pour, en amadouant les plus jeunes avec ce genre d'images ou d'animations. Les développeurs ne se sont pas encore expliqués sur la raison de ces changements.En attendant, nous rappelons que vous pouvez retrouver une liste des meilleurs jeux Roblox ici