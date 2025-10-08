Roblox continue de flamber, avec 25 millions de joueurs en même temps sur un jeu tendance

Roblox est une plateforme gratuite de jeux vidéo en ligne développée par Roblox Corporation, disponible sur PC, Mac, Xbox et mobiles. Elle permet aux joueurs de créer facilement leurs propres jeux avec Roblox Studio, de personnaliser leurs avatars, d'interagir socialement, et propose un environnement sécurisé grâce à ses outils de contrôle parental et à une modération rigoureuse.