Roblox continue de flamber, avec 25 millions de joueurs en même temps sur un jeu tendance

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 octobre 2025 à 15h25
Le phénomène Steal a Brainrot vient d'écrire l'histoire de Roblox, et du jeu vidéo, en devenant la première expérience à dépasser les 25 millions de joueurs connectés simultanément.
Roblox continue de flamber, avec 25 millions de joueurs en même temps sur un jeu tendance
Rien ne semble pouvoir arrêter la montée en puissance de Steal a Brainrot. Le jeu développé par Do Big Studios vient d'atteindre un cap historique avec 25,2 millions de joueurs connectés en même temps, établissant un nouveau record pour Roblox et pour l'industrie vidéoludique dans son ensemble, alors qu'il se livre à un combat à distance avec Grow a Garden.

Un record historique pour Roblox et le jeu vidéo

steal1
Il y a à peine six semaines, Steal a Brainrot devenait le deuxième jeu Roblox de l'histoire à dépasser les 20 millions de joueurs simultanés, suivant la trace de Grow a Garden. Désormais, il vient d'en prendre la tête, surpassant les 22,4 millions de joueurs détenus jusque-là par son concurrent.

À lire également

Roblox : Codes Steal a Brainrot (Juillet 2026)

Roblox : Codes Steal a Brainrot (Juillet 2026)

Ce record ne se limite pas à Roblox. Avec ses 25,2 millions d'utilisateurs connectés en simultané, Steal a Brainrot fait mieux que les 15,3 millions atteints par Fortnite en 2020 et les 3,2 millions enregistrés par PUBG: Battlegrounds sur Steam en 2018.
Juste au moment où nous pensions qu'il ne pouvait pas devenir plus grand, Steal a Brainrot a battu un nouveau record mondial avec 25,2 millions de joueurs connectés. Peut-il aller encore plus haut ?

- Do Big Studios, développeur de Steal a Brainrot.

Une ascension fulgurante en 2025

Depuis l'été, la croissance de Steal a Brainrot est vertigineuse. Après avoir franchi la barre des 20 millions de joueurs, le titre a dépassé Grow a Garden dès septembre avec 24,1 millions de connexions simultanées. En octobre, il devient officiellement le premier jeu à franchir le seuil des 25 millions, signe que Roblox progresse, mais aussi que les tendances s'enflamment de plus en plus.

Chargement du sondage...

0 votant

Steal a Brainrot affiche déjà 30,1 milliards de visites au total, contre 32,2 milliards pour Grow a Garden, créé seulement deux mois avant, un écart qui se réduit rapidement. Seule ombre au tableau, le temps de jeu moyen reste environ trois fois inférieur à celui de son rival, preuve que les joueurs y reviennent souvent, mais pour des sessions plus courtes.

Un moteur de croissance pour Roblox

steal2
Le succès de Steal a Brainrot, combiné à celui de Grow a Garden, a eu un effet domino sur la plateforme tout entière. En août, Roblox a enregistré un pic de 47,4 millions d'utilisateurs connectés en simultané, tandis que ses utilisateurs actifs quotidiens ont bondi de 41 % au deuxième trimestre.

Vers un nouveau sommet ?

Steal a Brainrot symbolise l'évolution de Roblox, dont les expériences rivalisent, pour ne pas dire écrasent, désormais avec les plus grands jeux mondiaux. Si le titre de Do Big Studios continue sur sa lancée, il pourrait bientôt atteindre les 30 millions de joueurs connectés et réaffirmer la place de Roblox comme l'une des plateformes les plus influentes du jeu vidéo moderne.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Les Rolling Stones débarquent dans Roblox pour une expérience interactive inattendue
Roblox 10 juillet 2026

Les Rolling Stones débarquent dans Roblox pour une expérience interactive inattendue

Les légendes du rock s'invitent là où on les attendait le moins. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album, les Rolling Stones lancent une expérience interactive sur Roblox. Un mélange surprenant entre un groupe mythique qui a été au sommet durant plusieurs dizaines d'années et une plateforme prisée par un très jeune public.
Sécurité des enfants : Roblox renforce (enfin) ses contrôles face aux menaces
Roblox 07 juillet 2026

Sécurité des enfants : Roblox renforce (enfin) ses contrôles face aux menaces

Roblox déploie une refonte majeure de son système de signalement en jeu. Face aux critiques sur la sécurité des plus jeunes, la plateforme promet des démarches simplifiées, un traitement plus rapide et surtout, des retours concrets pour les joueurs qui dénoncent les comportements toxiques.
Roblox Sell Lemons : Comment débloquer et utiliser les Évolutions
Roblox 01 juillet 2026

Roblox Sell Lemons : Comment débloquer et utiliser les Évolutions

Devenez un véritable titan de la finance dans Sell Lemons (francisé en Vendre des citrons) sur Roblox. Découvrez comment ouvrir le portail Évolution du vide grâce à vos investisseurs, maximiser vos multiplicateurs de vitesse et atteindre les paliers d'évolutions les plus rentables du jeu.

commentaires (2)

Avatar
Rien (invité) Le 12/10/2025 à 14:54

Salut

Avatar
Wowowo (invité) Le 08/10/2025 à 15:37

J'en fais partie et oui 😂 j'ai écrit l'histoire