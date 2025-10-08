Roblox continue de flamber, avec 25 millions de joueurs en même temps sur un jeu tendance

Le phénomène Steal a Brainrot vient d'écrire l'histoire de Roblox, et du jeu vidéo, en devenant la première expérience à dépasser les 25 millions de joueurs connectés simultanément.
Rien ne semble pouvoir arrêter la montée en puissance de Steal a Brainrot
. Le jeu développé par Do Big Studios
vient d'atteindre un cap historique avec 25,2 millions de joueurs connectés en même temps
, établissant un nouveau record pour Roblox
et pour l'industrie vidéoludique dans son ensemble, alors qu'il se livre à un combat à distance avec Grow a Garden.
Un record historique pour Roblox et le jeu vidéo
Il y a à peine six semaines, Steal a Brainrot devenait le deuxième jeu Roblox de l'histoire à dépasser les 20 millions de joueurs simultanés
, suivant la trace de Grow a Garden
. Désormais, il vient d'en prendre la tête, surpassant les 22,4 millions de joueurs
détenus jusque-là par son concurrent.
Ce record ne se limite pas à Roblox. Avec ses 25,2 millions d'utilisateurs connectés en simultané
, Steal a Brainrot fait mieux que les 15,3 millions atteints par Fortnite en 2020
et les 3,2 millions enregistrés par PUBG: Battlegrounds
sur Steam en 2018.
Juste au moment où nous pensions qu'il ne pouvait pas devenir plus grand, Steal a Brainrot a battu un nouveau record mondial avec 25,2 millions de joueurs connectés. Peut-il aller encore plus haut ?
- Do Big Studios, développeur de Steal a Brainrot.
Une ascension fulgurante en 2025
Depuis l'été, la croissance de Steal a Brainrot est vertigineuse. Après avoir franchi la barre des 20 millions de joueurs, le titre a dépassé Grow a Garden dès septembre avec 24,1 millions de connexions simultanées
. En octobre, il devient officiellement le premier jeu à franchir le seuil des 25 millions
, signe que Roblox progresse, mais aussi que les tendances s'enflamment de plus en plus. Steal a Brainrot affiche déjà 30,1 milliards de visites au total,
contre 32,2 milliards pour Grow a Garden, créé seulement deux mois avant, un écart qui se réduit rapidement. Seule ombre au tableau, le temps de jeu moyen reste environ trois fois inférieur à celui de son rival, preuve que les joueurs y reviennent souvent, mais pour des sessions plus courtes.
Un moteur de croissance pour Roblox
Le succès de Steal a Brainrot, combiné à celui de Grow a Garden, a eu un effet domino sur la plateforme tout entière. En août, Roblox a enregistré un pic de 47,4 millions d'utilisateurs connectés en simultané
, tandis que ses utilisateurs actifs quotidiens ont bondi de 41 % au deuxième trimestre.
Vers un nouveau sommet ?
Steal a Brainrot symbolise l'évolution de Roblox, dont les expériences rivalisent, pour ne pas dire écrasent, désormais avec les plus grands jeux mondiaux. Si le titre de Do Big Studios continue sur sa lancée, il pourrait bientôt atteindre les 30 millions de joueurs connectés et réaffirmer la place de Roblox comme l'une des plateformes les plus influentes du jeu vidéo moderne
.
commentaires (2)
Salut
J'en fais partie et oui 😂 j'ai écrit l'histoire