Roblox : Comment offrir des Robux à ses amis ?

nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Comment offrir des Robux dans Roblox ?

4,99 euros → 450 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

9,99 euros → 1000 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

20,99 euros → 2200 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

Rendez-vous sur la page du joueur.

Cliquez sur les trois petits points (...) et sélectionnez « Échangez Objets ».

Vous serez redirigé vers une page montrant l'inventaire de la personne.

Sélectionnez les articles qui vous intéressent et que vous souhaitez échanger (chez lui et chez vous).

Vous pouvez indiquer le nombre de Robux pour l'offre, sachant que vous ne pouvez pas dépasser le prix de plus de 50 % de la valeur des objets.

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si Roblox regroupe une infinité de jeux créés par la communauté, certains étant d'ailleurs de véritables pépites, une chose les rapproche tous ou presque :. Il s'agit en effet de la monnaie virtuelle de la plateforme, qui permet d'acheter des skins ou certains bonus in-game, pour personnaliser le personnage ou l'expérience de jeu. Il est également possible d'en dépenser directement sur la plateforme pour son avatar. En bref, il existe une multitude de possibilités de dépenser ses Robux.Mais le Robux étant une monnaie virtuelle, il faut dépenser de l'argent pour en avoir et cela coûte assez cher, d'autant que la population de Roblox est relativement jeune. Nous rappelons au passage qu'il est impossible d'obtenir des Roblox gratuitement sur des sites tiers, mais que vous pouvez en gagner via des concours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou Discord, par exemple. Nous vous expliquons toutes les façons d'en avoir de manière sécurisée dans cet article Étant donné la forte demande et parfois la difficulté d'en obtenir (pour les plus jeunes), sachez que Roblox Corporation permet. Malheureusement, il faut obligatoirement être abonné à Roblox Premium pour jouir de la fonctionnalité. Il s'agit d'un programme qui permet à ses utilisateurs de gagner une certaine somme de Robux tous les mois, en échange d'argent, selon le modèle suivant :Comme nous vous le disions, d'autres avantages, moins visibles, mais tout autant utiles, s'activent lorsque vous devenez premium,. Pour cela, rendez-vous sur le profil du joueur avec lequel vous souhaitez marchander et suivez les instructions suivantes :Ainsi,, lesquels seront crédités sur son compte lorsque l'échange aura été accepté. Notez cependant que les deux participants doivent être abonnés à Roblox Premium...