Comment avoir un sabre laser dans Arsenal ?

Personnage Primus le Chevalier.

Sabre (arme de mêlée).

partenaire Instant Gaming vous propose le lot de 800 pour la somme de 9,09 euros

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les fans de Star Wars aiment par-dessus tout pouvoir manier un sabre laser, quel que soit le jeu dans lequel c'est possible. Dans Arsenal , l'un des jeux de la plateforme Roblox , il est possible d'entrer dans la peau d'un Jedi grâce à un skin d'une arme de mêlée à l'effigie du sabre laser de Kylo Ren, personnage de la dernière trilogie Star Wars.Même si celui-ci a fait son arrivée dans Arsenal il y a de nombreux mois, vous avez peut-être récemment croisé un joueur qui le possédait, et vous vous demandez comment l'obtenir. Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes,Il s'obtient via le pack « Primus le Chevalier », disponible à cette adresse ou directement en jeu, qui contient les éléments suivants :Notez que vous pouvez équiper ou déséquiper le skin du chevalier à tout moment, si vous ne souhaitez garder que le sabre laser. Même s'il ne coûte pas très cher, il faut tout de même débourser 245 Robux, ce qui correspond à plus ou moins trois euros. Toutefois, si vous souhaitez acheter des Robux, parce que vous n'en avez plus, sachez que notre(au lieu de 10).Lorsque vous l'aurez acheté,. Le sabre laser changera de couleur en fonction de l'équipe dans laquelle vous êtes.