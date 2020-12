Codes Sorcerer Fighting Simulator

Votre mana par minute x 30 → amazing25klikes

5000 x Gemmes → thankyou2

Votre mana par minute x 300 → thankyou1

Votre mana par minute x 15 → tenkaylikes

1500 x Gemmes → halfamilvisits

200 x Gemmes → WELCOME

Votre mana par minute x 10 → SECRETCODE

Votre mana par minute x 15 → RELEASE

1000 x Gemmes → sub2kgts

1000 x Gemmes → tyfor1klikes

Il n'y a, à l'heure actuelle, aucun code Sorcerer Fighting Simulator d'expiré.

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des Gemmes et du Mana qui seront particulièrement importants dans la bonne évolution de votre personnage.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer desdans Sorcerer Fighting Simulator afin de récupérer de nombreux des Gemmes et du Mana, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton avec une icône de trophée, située à gauche de votre écran.Cette action devrait vous permettre d'afficher une nouvelle fenêtre, appelée « Rewards », dans laquelle vous n'aurez plus qu'à renseignerdans le champ où est inscrit « ENTER CODE » avant de cliquer sur le bouton vert « SUBMIT ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les Gemmes et Mana qui vous permettront de faire évoluer les compétences et statistiques de votre personnage dansest un jeu/simulateur lancé le 25 novembre 2020 et développé par le studio GameBuzz. Dans Sorcerer Fighting Simulator, vous devrez entraîner votre personnage dans la plus prestigieuse des écoles de magie, afin de devenir LE sorcier le plus puissant de tous. Bien entendu, le chemin sera long avant de pouvoir dominer le monde et ses dangers, et votre apprentissage des différents types de magie sera obligatoire. Pensez également à optimiser les statistiques de votre sorcier afin de lui donner toutes les chances de vaincre sans difficultés les divers ennemis que vous croiserez durant votre aventure, mais aussi le mal qui se cache dans les ténèbres. N'oubliez pas de faire équipe avec vos amis, tout en pensant à utiliser certains des, présents ci-dessus, afin de renforcer les capacités de votre personnages grâce aux Gemmes et Mana offerts.