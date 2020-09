Codes Jailbreak

Codes actifs Jailbreak

Aucun code n'est actif pour le moment sur Jailbreak, n'hésitez pas à revenir sur cette page régulièrement.

Codes expirés Jailbreak

7500 $ → 5Days

7500 $ → Cargo

10 000 $ → keekcraft

10 000 $ → threeyears

25 000 $ → onehour

5000 $ → countdown

7500 $ → healthy

5000 $ → stayhealthy

10 000 $ → minimustang

10 000 $ → feb2020

5000 $ → Leaves

7500 $ → refreshed

3000 $ → SuperReader

10 000 $ → jetmissiles

10 000 $ → yoyoheres1code

7500 $ → reachforthesky

5000 $ → Facebook1000

2000 $ → DISCORD

3000 $ → JAILBREAKHD

10 000 $ → TenK

8500 $ → jailbreaktwoyears

8000 $ → SickDay

Texture d'armure → WEWILLTAKEOVER

7000 $ → DISCO

6500 $ → MovieMint

5000 $ → FireFighter

1 x Token Royale → Royale

2500 $ → LIGHT

5000 $ → ExpertReader

2500 $ → THANKYOU

5000 $ → QUANTUM

1000 $ → test

Comment activer les codes dans Jailbreak ?

Jailbreak, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Jailbreak (Évasion de Prison)

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent la quasi-totalité du temps de récupérer différentes sommes d'argent, et de manière plus exceptionnelle des textures ou tokens.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Jailbreak , afin de récupérer quelques milliers de dollars par-ci, par-là,(distributeur de billets). Vous pourrez rencontrer ces ATMs à la(Bank), au(Police Station 1) situé à côté de la Prison, au(Police Station 2) se trouvant à quelques mètres du Musée (Museum) ainsi qu'à la(Train Station 1).Une fois que vous serez à côté d'un ATM, vous n'aurez plus qu'à interagir avec ce dernier pour voir apparaître une petite fenêtre dans laquelle vous n'aurez plus qu'à renseigneravant de cliquer sur le bouton « Redeem ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les sommes d'argent qui vous aideront à faire évoluer votre personnage au sein deen achetant des armes ou encore des véhicules., littéralement traduit par Évasion de Prison, est un jeu appartenant au studio Badimo, créé par asimo3089 et badcc. Créé au cours de la première semaine de l'année 2017, Jailbreak propose une expérience dans laquelle les joueurs devront choisir entre semer la terreur en commettant divers délits ou alors tenter de faire régler l'ordre.Les plus perspicaces d'entre vous l'auront compris,, ou, vous permettra d'incarner un Criminel ou alors un Officier de Police. Bien évidemment, les Criminels pourront s'évader de prison pour braquer les quelques banques et honnêtes commerces environnant et les Officiers de Police devront, quant à eux, arrêter ces dangereux malfaiteurs afin de les envoyer derrière les barreaux. Chaque camp aura à sa disposition différents véhicules et armes, qu'il faudra acheter, d'où l'intérêt des, pour tenter d'atteindre les objectifs fixés.