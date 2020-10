Codes Bubble Gum Simulator

2x Luck → Permet de doubler les chances des œufs et des caisses.

2x Hatch Speed → Permet de doubler la vitesse d'ouverture des œufs.

3x Shiny Chance → Permet de tripler les chances d'avoir une mascotte shiny.

Codes actifs Bubble Gum Simulator

2 heures de 2x Hatch Speed → Costume

2 heures de 2x Luck → Update63

Mascotte légendaire : Spookivus → FreeDominusPet

5 heures de 2x Hatch Speed → SpookyHalloween

5 heures de 2x Luck → AutumnSale

5 heures de 2x Hatch Speed → AutumnSale2

5 heures de 2x Luck → Update61

5 heures de 2x Hatch Speed → Autumn

16 heures de 2x Luck → Update60

16 heures de 2x Hatch Speed → Citrus

2 heures de 2x Luck → Update59

2 heures de 2x Hatch Speed → Vacation

2 heures de 2x Luck → Update58

2 heures de 2x Hatch Speed → Carvinal2

2 heures de 2x Luck → Update57

2 heures de 2x Hatch Speed → Carnival

12 heures de 2x Luck → MegaLuckBoost

12 heures de 2x Hatch Speed → MegaSpeedBoost

2 heures de 2x Luck → Update55

2 heures de 2x Hatch Speed → SuperSale

6 heures de 2x Luck → Update54

6 heures de 2x Hatch Speed → Shadow

2 heures de 2x Luck → Update53

2 heures de 2x Hatch Speed → Meteor

2 heures de 2x Luck → Update52

2 heures de 2x Hatch Speed → Vine

6 heures de 2x Luck → Update51

6 heures de 2x Hatch Speed → Spring

2 heures de 2x Luck → Update50

2 heures de 2x Hatch Speed → Mythic

2 heures de 2x Luck → Update49

2 heures de 2x Hatch Speed → Merchant

2 heures de 2x Hatch Speed → Update48

2 heures de 2x Luck → Season 8

2 heures de 2x Hatch Speed → Update47

2 heures de 2x Luck → Eeaster2020

2 heures de 2x Hatch Speed → Update46

2 heures de 2x Luck → Mushroom

2 heures de 2x Hatch Speed → Update45

2 heures de 2x Luck → Mystic

2 heures de 2x Hatch Speed → Season7

2 heures de 2x Luck → NewEgg

2 heures de 2x Hatch Speed → Challenges

2 heures de 2x Luck → Galactic

2 heures de 2x Luck → Portal

2 heures de 2x Hatch Speed → LuckyDay2

2 heures de 2x Hatch Speed → FreeSpeed

2 heures de 2x Luck → MegaSale

2 heures de 2x Luck → 600M

2 heures de 2x Hatch Speed → 600MBoost

4 heures de 2x Luck → Valentines

4 heures de 2x Hatch Speed → Cupid

2 heures de 2x Luck → sircfennerNoob

2 heures de 2x Hatch Speed → Part2

4 heures de 2x Luck → Clown

2 heures de 2x Hatch Speed → Circus

4 heures de 2x Hatch Speed → ChristmasBoost

4 heures de 2x Luck → HammielIsBadAtRocketLeague

3 heures de 2x Hatch Speed → FreeHatchSpeed

3 heures de 2x Luck → Season3

3 heures de 2x Luck → Halloween

3 heures de 2x Hatch Speed → TrickOrTreat

15 minutes de 2x Hatch Speed → Pass

15 minutes de 3x Shiny Chance → Secrets

15 minutes de 2x Luck → BubblePass

15 minutes de 3x Shiny Chance → Fancy

15 minutes de 2x Luck → Fancy2

15 minutes de 2x Hatch Speed → ReallyFancy

2 heures de 2x Luck → 2hourluck

15 minutes de 2x Luck → July4th

15 minutes de 3x Shiny Chance → UncleSam

15 minutes de 2x Hatch Speed → Fireworks

15 minutes de 2x Hatch Speed → Summer

15 minutes de 3x Shiny Chance → Colorful

15 minutes de 2x Luck → NewWorld

15 minutes de 2x Luck → Kraken

15 minutes de 2x Hatch Speed → 400m

15 minutes de 3x Shiny Chance → Thanks

20 minutes de 3x Shiny Chance → Mythical

5 minutes de 2x Hatch Speed → Tomcat

15 minutes de 3x Shiny Chance → AncientTimes

15 minutes de 2x Hatch Speed → InThePast

20 minutes de 2x Luck → Ocean

15 minutes de 2x Hatch Speed → AtlantisHats

15 minutes de 2x Luck → SecretLuckCode

15 minutes de 2x Hatch Speed → Bunny

15 minutes de 3x Shiny Chance → ChocolateEgg

15 minutes de 2x Luck → HappyEaster

20 minutes de 2x Luck → LostCity

15 minutes de 2x Luck → UnderTheSea

15 minutes de 2x Hatch Speed → Poseidon

15 minutes de 2x Hatch Speed → Special

15 minutes de 2x Luck → Update21

15 minutes de 2x Hatch Speed → UltraSpeed

15 minutes de 2x Hatch Speed → FREE

15 minutes de 2x Luck → ThankYou

15 minutes de 2x Hatch Speed → 300M

15 minutes de 2x Luck → SpeedyBoi

15 minutes de 2x Hatch Speed → StPatricks

5 minutes de 2x Luck → BriteJuice

15 minutes de 2x Luck → SecretCode

15 minutes de 2x Hatch Speed → SpeedBoost

15 minutes de 2x Luck → sircfenneriscool

15 minutes de 2x Luck → SuperBeach

15 minutes de 2x Hatch Speed → BeachBoost

15 minutes de 2x Hatch Speed → superspeed

15 minutes de 2x Luck → Update16

30 minutes de 2x Luck → LuckyDay

30 minutes de 2x Hatch Speed → FreeBoost

15 minutes de 2x Hatch Speed → SylentlyIsCool

15 minutes de 2x Luck → SuperLuck

5000 x Blocks → DeeterPlays

15 minutes de 2x Hatch Speed → SuperSecret

10 minutes de 2x Hatch Speed → SecretBoost

10 minutes de 2x Luck → ExtraLuck

Mascotte légendaire : Toy Serpent → SecretPet

5000 Gemmes → pinkarmypet

Mascotte légendaire : Twitter Dominus → FreePet

4000 x Candy → MoreCandy

1000 x Candy → Candy

5000 x Gemmes → BlueCrew

5000 x Gemmes → Twiisted

2000 x Candy Canes → Santa

10 000 x Candy Canes → Sylently

5000 x Candy Canes → Santa

100 x Candy Canes → CandyCanes

1000 x Pièces → SuperCoins

100 x Gemmes → SuperGems

1 x Spotted Egg → Spotted

150 x Pièces → FreeCoins

25 x Gemmes → LotsOfGems

1 x Spotted Egg → FreeEgg

Mascotte exclusive : Twitter Doggy → TwitterRelease

1 x Spotted Egg → Sircfenner

5000 x Pièces → Tofuu

500 x Pièces → ObscureEntity

2500 x Pièces → Minime

Mascotte exclusive : Twitch Kitty → TwitchRelease

Mascotte exclusive : Twitter Golem → Golemite

Codes expirés Bubble Gum Simulator

Aucun code n'est inactif pour le moment sur Bubble Gum Simulator.

Comment activer les codes dans Bubble Gum Simulator ?

Bubble Gum Simulator, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Bubble Gum Simulator

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer divers bonus ainsi que des mascottes, œufs et monnaie... Trois types de bonus peuvent être activés via ces codes, lesquels pourront être valables pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures.Cependant, notez que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes. Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer desdans Bubble Gum Simulator , afin de récupérer de nombreux bonus, monnaie ou encore mascottes, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'icône bleue de Twitter, sous laquelle est inscrit « Codes », située à gauche de votre écran, sur le menu principal.Cette action devrait vous permettre d'afficher une fenêtre dans laquelle vous n'aurez plus qu'à renseignerdans le champ où est inscrit « Code here » avant de cliquer sur le bouton vert « Entrer ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les monnaies, bonus et mascottes qui vous aideront à faire évoluer votre personnage au sein deest un jeu/simulateur développé par Rumble Studios, créé le 23 octobre 2018. Le principe de base de Bubble Gum Simulator est assez simple puisque, comme les plus perspicaces l'auront deviné, il faudra gonfler un bulle de chewing-gum jusqu'à ce que votre « sac » soit plein afin de vendre votre butin contre des Pièces.Bien entendu, la bulle réalisée vous donnera quelques avantages comme le fait de sauter de plus en plus haut, vous permettant d'atteindre et de débloquer de nouvelles îles/zones situées dans le ciel. De plus, les joueurs seront amenés à être accompagnés par des mascottes, de différentes raretés et aux statistiques diverses et variées, lesquelles pourront être obtenues dans des œufs qui pourront être échangés contre des monnaies telles que des Gemmes, des Robux, des Pièces ou encore par le biais de certainsprésents ci-dessus.