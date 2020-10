Roblox : 2 milliards de dollars de gains pour la version mobile, dont plus de la moitié ces douze derniers mois

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même s'il est sorti en version finale en 2005,. Les versions mobiles pour les appareils iOS et Android sont sorties en 2012 et 2014, mais ne voient leur gain en jeu s'envoler que depuis quelques mois.Selon Sensor Tower , le jeu a engendré autant d'argent entre septembre 2019 et septembre 2020 que depuis son arrivée sur mobiles. En effet, durant ces douze mois,Sans surprise, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le confinement mondial, ayant eu lieu à partir du mois de mars de cette année, a profité au titre et à Roblox Corporation, en charge de son développement.De ce fait, les créateurs de mini-jeux disponibles survont aussi voir leur revenu être augmenté. Selon les développeurs, en 2020, ces derniers devraient voir la somme totale être doublée, pour atteindre les 250 millions. Une bonne nouvelle donc avant la probable entrée en bourse de la société, qui pourrait permettre au jeu de se développer encore plus, et d'attirer de nouveaux joueurs.Petite précision supplémentaire, il semblerait que, qui est d'ailleurs le leader du genre, devançant même Minecraft, sur mobile. Pour celles et ceux souhaitant découvrir Roblox, nous vous avons concocté une liste non exhaustive des meilleurs jeux Roblox