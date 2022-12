Netflix s'invite dans Roblox, avec la série Sonic Prime

Le premier épisode de Sonic Prime sur Roblox

Depuis quelques semaines, le petit hérisson bleu est de retour sur le devant de la scène. Premièrement avec la sortie de Sonic Frontiers , nouveau jeu vidéo qui casse un peu les codes de la franchise, et deuxièmement avec le lancement imminent de la série. Et quoi de mieux qu'un autre jeu vidéo pour promouvoir une série issue d'un jeu vidéo ?La plateforme de streaming a communiqué sur ce partenariat, indiquant qu'. Il sera possible de le faire par le biais de l'expérience officielle « Sonic Speed Simulator », qui bien que simpliste reste très addictive, à l'image de la quasi-totalité des jeux de la plateforme. Des codes Sonic Speed Simulator sont d'ailleurs disponibles, pour obtenir des bonus.Dès ce 10 décembre, soit cinq jours avant la sortie officielle de la série,. Ce n'est pas la première fois que Roblox s'associe à un tel événement, mais ces derniers sont de plus en plus nombreux, témoignant de l'implémentation de cette plateforme, emporté par l'engouement des jeunes joueurs, majoritaires sur Roblox.Si vous ne connaissez pas Roblox,. Vous pouvez accéder à toutes sortes d'expériences, en ligne, originales, inspirées de licences connues ou tout simplement des reproductions, plus ou moins officielles, d'autres jeux. Si vous faites vos premiers pas sur la plateforme, nous vous proposons une liste non exhaustive des meilleurs jeux Roblox