La FIFA mise sur les microtransactions de Roblox pour remplacer EA Sports

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 décembre 2025 à 17h27
La FIFA poursuit sa mutation numérique après sa séparation historique avec Electronic Arts. L'instance dirigeante du football mondial renforce sa présence sur Roblox en transformant un titre populaire en jeu officiel, espérant ainsi captiver la nouvelle génération de fans avant le Mondial 2026.
La FIFA mise sur les microtransactions de Roblox pour remplacer EA Sports
C'est une étape décisive dans la réorganisation de la stratégie vidéoludique de la FIFA. L'instance internationale a officialisé l'extension de son partenariat avec la plateforme communautaire Roblox via le lancement de FIFA Super Soccer. Cette initiative ne part pas d'une feuille blanche, puisqu'elle repose sur une collaboration étroite avec le studio Gamefam, spécialisé dans le métavers. Concrètement, le jeu Super League Soccer, déjà bien établi, a été entièrement rebrandé pour devenir l'expérience officielle de la fédération sur la plateforme.

Une offensive numérique sur le terrain de Roblox

L'objectif affiché est clair : engager la prochaine génération de supporters là où elle se trouve. Selon les données fournies par Gamefam, le titre attire déjà une moyenne impressionnante de 9,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels et génère 1,5 million de sessions de jeu quotidiennes. En apposant son sceau officiel sur cette expérience, la FIFA s'offre une visibilité immédiate auprès d'un public jeune et captif, essentiel pour le renouvellement de sa base de fans.

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Ce nouveau terrain de jeu virtuel permettra aux utilisateurs de s'affronter en utilisant des équipes nationales et des clubs officiels. Le jeu proposera également des événements liés aux grandes ligues mondiales et offrira la possibilité de débloquer des éléments d'avatar thématiques, notamment aux couleurs de la Coupe du Monde. Christian Volk, directeur du gaming et de l'esport à la FIFA, souligne l'importance de cette plateforme :
Roblox nous a montré avec quelle puissance il peut rassembler les fans et étendre la culture du football. Cette collaboration soutient notre poussée plus large dans le jeu vidéo, nous aide à créer des expériences nouvelles et authentiques pour les fans.

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La vie après Electronic Arts

Ce mouvement s'inscrit dans un contexte particulier pour l'organisation, qui cherche à reconstruire son identité numérique après la fin de son partenariat de trente ans avec Electronic Arts en mai 2022. Depuis que l'éditeur américain a pris son indépendance sous la bannière EA Sports FC, la FIFA multiplie les initiatives pour ne pas disparaître des écrans. Outre ce projet sur Roblox, un accord a récemment été signé avec Netflix pour un jeu de gestion prévu avant la Coupe du Monde 2026.

Du côté de Roblox, cette alliance est perçue comme une opportunité majeure de fidélisation, comme l'explique Lisa Willett, directrice principale des partenariats stratégiques mondiaux :
Notre partenariat continu avec la FIFA et le lancement de FIFA Super Soccer renforcent l'opportunité croissante pour les ligues et les marques d'atteindre les jeunes fans dans des environnements authentiques et toujours actifs. Les fans se rassemblent ici pendant l'intersaison, font le compte à rebours des événements majeurs et célèbrent les victoires.
En diversifiant ses partenariats plutôt qu'en misant sur un éditeur unique, la FIFA espère couvrir l'ensemble du spectre vidéoludique, du jeu mobile occasionnel aux expériences sociales dans le métavers, en attendant potentiellement un nouveau titre de simulation majeur.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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