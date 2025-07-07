Grow a Garden (Roblox) dans la tourmente à cause d'un objet payant

Sur Reddit, des centaines de joueurs recommandent aux jardiniers de Roblox de ne pas acheter le Forever Pack dans Grow a Garden. Mais pourquoi un tel acharnement sur cet objet payant censé être très utile ?
Devenu rapidement aussi populaire que Dress to Impress, Grow a Garden est l'un des jeux phénomènes de Roblox
. Proposant une aventure relaxante, de très nombreuses mises à jour régulières et une progression hors-ligne, le jeu de jardinage lancé en mars 2025 enchaîne les records, au point de réunir plusieurs millions de joueurs simultanés
. Mais pour faciliter la culture de leur potager cubique, les joueurs peuvent acheter des bonus avec des Robux (monnaie obtenue en dépensant de l'argent réel).
Le Forever Pack de Grow a Garden : une arnaque d'après certains joueurs de Roblox
L'un des objets ajoutés à la boutique en jeu suite au déploiement de la mise à jour Mega Summer est un Forever Pack. Ce dernier est un pass à paiers d'achats infinis
dont le prix augmente progressivement allant de 37 Robux à 435 Robux (soit environ 5 euros). Disponible pour une durée limitée, ce pass est censé contenir plusieurs objets pratiques aléatoires dont une Super Graine, des Sheckles, des graines et des arrosoirs.
Mais le 3 juillet 2025, l'utilisateur Crafty-Shoulder703 a partagé sur le subreddit du jeu un message d'avertissement à destination de la communauté
. En effet, il raconte avoir dépensé plus de 800 Robux dans le Forever Pack et il déclare n'avoir obtenu que « 2 graines de pomme, quelques arrosoirs et 1000 Sheckles
». Rapidement, plusieurs autres joueurs ont partagé leur expérience avec le Forever Pack du jeu, évoquant un système aléatoire rappelant les jeux de hasard.
Dépenser toujours plus pour tenter d'obtenir une Super Graine
Sur TikTok, certains joueurs de Grow a Garden partageant régulièrement leurs ouvertures du Forever Pack afin de montrer qu'il est possible d'obtenir une Super Graine de cette manière. Mais beaucoup ont répondu dans les commentaires de la publication Reddit qu'il valait mieux éviter de dépenser des Robux de cette manière, même pour obtenir la graine tant convoitée.
Tandis que d'autres ont suggéré quelques idées pour améliorer ce pass ou de privilégier les autres éléments proposés dans la boutique en jeu, plus sûrs et bien moins chers.
S'il s'avère que le Forever Pack fonctionne sur un système identique à celui des jeux d'argent, Grow a Garden pourrait voir son contenu changer dans les semaines à venir, car il reste un jeu destiné à un jeune public. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si ce pass sera modifié ou conservera sa forme actuelle.
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