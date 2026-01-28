Bruno Mars explose tout sur Roblox avec 12 millions de joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 janvier 2026 à 15h28
Roblox vient de franchir un nouveau cap historique grâce à Bruno Mars. L'artiste a réuni près de 13 millions de joueurs simultanés dans un mode de jeu surprenant, confirmant la puissance de la plateforme pour les événements musicaux virtuels.
Bruno Mars explose tout sur Roblox avec 12 millions de joueurs
Roblox vient de frapper un grand coup dans l'univers du métavers musical. La plateforme a officialisé un nouveau record absolu de fréquentation lors de la performance virtuelle de la superstar Bruno Mars. L'événement, qui s'est tenu au sein du mode de jeu créé par les utilisateurs intitulé Steal a Brainrot, a attiré le chiffre vertigineux de 12,8 millions d'utilisateurs simultanés. C'est une démonstration de force qui place cet événement au sommet des concerts virtuels d'artistes solo sur la plateforme, redéfinissant les attentes pour les futures collaborations entre l'industrie musicale et le jeu vidéo.

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Une tempête de Brainrot et de collectionnables

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Au-delà de la simple présence numérique, l'engagement des joueurs a été massif. L'événement a habilement joué sur la corde sensible de la collectionnite aiguë, propre à l'écosystème Roblox. Les participants ont pu mettre la main sur des objets en édition limitée baptisés Brunito Marsito. Au total, plus de 5,4 millions de ces objets ont été collectés durant l'événement, témoignant de l'efficacité redoutable des récompenses exclusives pour maintenir l'attention du public.

Côté musique, Bruno Mars a profité de cette vitrine pour interpréter son nouveau single, I Just Might, tout en régalant les fans avec son classique Locked Out of Heaven.

Ce qui surprend le plus dans ce succès, c'est le choix artistique opéré par les organisateurs. Contrairement aux précédents événements majeurs, comme celui de Lil Nas X en 2020 qui misait sur une technologie de motion capture de pointe pour un rendu spectaculaire, le concert de Bruno Mars a pris le contre-pied technologique.

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La performance a utilisé les modèles de personnages et les animations standard de Roblox. Ce retour aux sources esthétiques prouve que l'immersion ne dépend pas nécessairement du photoréalisme, mais plutôt de l'adhésion à la culture visuelle de la communauté.

Miniature vidéo

L'impact de cet événement dépasse les frontières du jeu, avec 10 millions de spectateurs en livestream à travers 14 pays et 53 millions de vues sur les réseaux sociaux. Romy Halfweeg, responsable du développement commercial chez Poki (via PocketGamer.biz), analyse cette réussite par le prisme de la psychologie sociale des joueurs :
Le concert de Bruno Mars dans Steal a Brainrot montre comment le FOMO (la peur de rater quelque chose) et la monnaie sociale poussent les joueurs vers des événements à durée limitée. En offrant des expériences partagées et des récompenses exclusives, ces événements encouragent la participation des joueurs qui veulent prendre part à ce qui est populaire.
Cette stratégie semble avoir payé, transformant une tendance virale, le Brainrot, en un levier marketing puissant. Comme le souligne l'experte, bien que la folie initiale se soit stabilisée, ces titres se sont transformés en propriétés intellectuelles reconnues et grand public, car les joueurs ont formé des souvenirs durables durant le pic de viralité, à tel point que nous retrouvons, aujourd'hui, de nombreux produits dérivés estampillés Brainrot, en grande partie grâce à Roblox.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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