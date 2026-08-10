Road 96 va avoir une suite et deux personnages seront du voyage

Voilà une nouvelle qui devrait enchanter les admirateurs de Road 96. Ses créateurs viennent de confirmer le développement d'une suite au titre et il est même possible d'entendre des voix familières.

Imaginé par le studio DigixArt basé à Montpellier, Road 96 avait surpris les joueurs à ses débuts en proposant un road-trip où chaque choix mène à une aventure complètement différente. Si les développeurs ont quitté la route pour un univers aquatique avec Tides of Tomorrow, ils n'ont pas oublié cette virée en voiture de 1996.

Après un préquel, le titre se prépare à recevoir une suite. En effet, la nouvelle a été officialisée le 7 août 2026 via un très court teaser mis en ligne sur la chaîne YouTube de DigixArt.

John et Fanny nous attendent dans une nouvelle aventure

Une nouvelle fois, une voiture circule à vive allure sur les routes de Petria, contrée déjà explorée dans le premier jeu. Mais alors que le tableau de bord est couvert de post-its et qu'une lumière clignote, une voix grésillante surgit de la radio. Très vite, deux noms sont prononcés : ceux de John le camionneur et de Fanny la policière. Le court échange entre les deux personnages suggère que Fanny est toujours en vie, mais où est-elle ?

Après cet échange, un écran apparaît avec un message « Get Back On The Road », qui peut être traduit par « Reprenez la route ». Via cette invitation, DigixArt confirme donc la production d'une nouveau voyage sur les routes de Petria. Cependant, beaucoup de questions restent sans réponse.

Une suite pour Road 96, mais aucune autre information pour le moment

En effet, le trailer en question ne donne pas de nom définitif au projet, ni de fenêtre de sortie ou de plateformes sur lesquelles il sera possible de jouer à cette suite. Malgré tout, la nouvelle devrait faire plaisir à celles et ceux qui ont joué à Road 96 et à son préquel, Road 96: Mile 0.

D'ailleurs, si vous souhaitez profiter de l'été pour enchaîner les kilomètres sur les routes de Petria, rappelons que Road 96 est jouable sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et consoles Xbox Series.