Road 96 arrive bientôt sur les consoles PlayStation et Xbox

Le jeu narratif et procédural de DigixArt, Road 96, avait su conquérir le cœur des joueurs et de la presse spécialisée lors de sa sortie, en 2021, sur Nintendo Switch et PC. Fort de ce succès,. D'ailleurs, nous connaissons déjà la date de son arrivée sur lesdites plateformes :. De plus,Pour rappel, dans Road 96, les joueurs et joueuses sont invités à prendre la route. Tout au long de l'aventure, ils feront de nombreuses rencontres et devront effectuer des choix, ayant plus ou moins de fortes conséquences sur la suite des événements. Certains PNJ rencontrés pourront s'avérer être des alliés alors que d'autres vous mettront des bâtons dans les roues, dès qu'ils le pourront. L'objectif final ? Réussir à fuir le régime autoritaire de Petria et passer la frontière, pour un meilleur monde. Dans tous les cas, pour chaque run, il faudra sélectionner un vagabond, selon ses statistiques et son porte-monnaie. Road 96 promet, ainsi, de très nombreux embranchements scénaristiques à découvrir ou redécouvrir bientôt, si vus n'aviez pas craqué en 2021.est actuellement disponible sur Nintendo Switch et PC. Son portage est donc prévu pour le 14 avril 2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.