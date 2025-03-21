KRAFTON dévoile Rivals Hover League, son nouveau jeu de combat futuriste, au Future Games Show



le 21 mars 2025 à 10h25 Publié par Florian Lelong le 21 mars 2025 à 10h25

KRAFTON, Inc. et le studio madrilène EF Games viennent de révéler leur nouveau projet ambitieux : Rivals Hover League, un jeu multijoueur d'arène futuriste combinant véhicules ultra-rapides et combats stratégiques. Présenté en avant-première lors du Future Games Show, le titre promet une expérience explosive et accessible, mais difficile à maîtriser pleinement.