KRAFTON dévoile Rivals Hover League, son nouveau jeu de combat futuriste, au Future Games Show

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 21 mars 2025 à 10h25
KRAFTON, Inc. et le studio madrilène EF Games viennent de révéler leur nouveau projet ambitieux : Rivals Hover League, un jeu multijoueur d'arène futuriste combinant véhicules ultra-rapides et combats stratégiques. Présenté en avant-première lors du Future Games Show, le titre promet une expérience explosive et accessible, mais difficile à maîtriser pleinement.
KRAFTON dévoile Rivals Hover League, son nouveau jeu de combat futuriste, au Future Games Show

Une formule novatrice pour le combat en arène

Rivals Hover League propose une approche inédite du genre du combat véhiculé, mêlant la vitesse pure de courses futuristes à des affrontements tactiques où chaque manœuvre compte. Grâce à un système de pilotage intuitif, les joueurs apprendront facilement à maîtriser leurs véhicules, tout en découvrant peu à peu une grande profondeur stratégique.

Dans des arènes au style futuriste, les joueurs devront utiliser à bon escient leurs boosters, réaliser des drifts précis et employer des armes explosives pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Le gameplay dynamique promet ainsi de rendre chaque partie unique, intense et pleine d'action.

Miniature vidéo

Les caractéristiques clés de Rivals Hover League

KRAFTON et EF Games ont mis en avant plusieurs aspects clés du jeu qui devraient séduire les fans du genre :
  • Combats à haute vitesse : un système de pilotage unique basé sur des véhicules qui flottent au-dessus du sol, permettant des virages serrés, des esquives rapides et une maniabilité optimale.
  • Personnalisation des véhicules : chaque véhicule possède ses propres capacités et son propre style de jeu, qu'il s'agisse d'accélérer devant les adversaires, de protéger ses coéquipiers ou de fournir un soutien tactique.
  • Batailles PvP intenses : des affrontements multijoueur compétitifs et stratégiques, où seuls les joueurs les plus habiles et coordonnés pourront s'imposer.
  • Une nouvelle vision du combat véhiculé : avec son mélange de mécaniques de boost, de hover et de classes, Rivals Hover League se distingue par un gameplay unique et compétitif.
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Un partenariat mondial entre KRAFTON et EF Games

À l'occasion de l'annonce du jeu, KRAFTON et EF Games ont également confirmé un partenariat d'édition global. KRAFTON, reconnu pour son expérience dans l'édition de jeux à succès, notamment inZOI ou encore PUBG, assurera la promotion, le marketing et le suivi post-lancement de Rivals Hover League à l'échelle mondiale.

EF Games entend collaborer étroitement avec la communauté pour améliorer constamment l'expérience du jeu. Le studio invite les joueurs à partager leurs retours et leurs idées via leur serveur Discord officiel, afin d'affiner et d'élargir l'expérience de Rivals Hover League tout au long du développement.

Cette approche collaborative garantit que le jeu restera fidèle aux attentes des joueurs, en apportant régulièrement de nouveaux contenus et améliorations en fonction des suggestions reçues.

Rendez-vous très prochainement dans l'arène !

Avec sa formule fraîche et compétitive, Rivals Hover League pourrait rapidement s'imposer comme une référence parmi les jeux multijoueurs futuristes. En attendant de pouvoir prendre le contrôle de ces véhicules supersoniques, rendez-vous sur la page Steam du jeu pour suivre toutes les annonces et participer aux futures sessions de test.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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