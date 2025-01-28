Rise of the Ronin pésera très lourd sur PC, découvrez les configurations

Découvrez les configurations PC de Rise of the Ronin, qui sera extrêmement gourmand.
Un an après sa sortie en exclusivité sur PS5, Rise of the Ronin
s'apprête à débarquer sur PC. De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Rise of the Ronin
, d'autant plus que les jeux PS5 sont, en général, plutôt beaux.
Configurations PC Rise of the Ronin
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Rise of the Ronin, sachez que les demandes sont relativement abordables au niveau de la carte graphique. Il faudra au moins 16 Go de RAM, et surtout, 182 Go d'espace disponible sur votre disque dur. Il faudra probablement faire du ménage, avant son lancement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Rise of the Ronin
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64bit
- Processeur → Intel Core i5-10400 ou mieux, AMD Ryzen 5 1600 ou mieux
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6 Go) ou mieux, AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8 Go) ou mieux
- DirectX → Version 12
- Réseau → connexion internet haut débit
- Espace disque → 180 Go d'espace disque disponible
- Carte son → 16-bit stereo with 48KHz playback
- Notes supplémentaires →
- SSD requis.
- Ce jeu est prévu pour tourner en 1080p/30FPS avec les réglages graphiques les plus bas (upscalé).
- Frame Generation peut être utilisé pour augmenter les FPS.
Config recommandée
Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64bit
- Processeur → Intel Core i5-10600K ou mieux, AMD Ryzen 5 5600X ou mieux
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Graphiques → NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 Go) ou mieux, AMD Radeon RX 6700XT (VRAM 12 Go) ou mieux
- DirectX → Version 12
- Réseau → connexion internet haut débit
- Espace disque → 180 Go d'espace disque disponible
- Carte son → 16-bit stereo with 48KHz playback
- Notes supplémentaires →
- SSD requis, NVMe SSD recommandé.
- Ce jeu est prévu pour tourner en 1080p/60FPS avec les réglages graphiques standards (upscalé).
- Frame Generation peut être utilisé pour augmenter les FPS.
Nous devrions bientôt avoir un aperçu des performances en jeu. Quoi qu'il en soit, nous pourrons découvrir tout cela dès le 11 mars, date à laquelle Rise of the Ronin arrivera sur PC, via Steam
. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une belle réduction
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