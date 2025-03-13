Rise of the Ronin fait un démarrage mitigé sur Steam à cause de problèmes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 mars 2025 à 12h38
Disponible depuis le 11 mars 2025 sur Steam, Rise of the Ronin peine à séduire les joueurs, nombreux à pointer du doigt ses défauts.
Rise of the Ronin fait un démarrage mitigé sur Steam à cause de problèmes
En janvier 2025, Koei Tecmo Games révélait les configurations requises afin de faire tourner Rise of the Ronin sur PC. Hormis les 180 Go d'espace pris sur le disque dur et les 16 Go de mémoire vive exigés, le jeu est en réalité peu gourmand, tant pour sa configuration recommandée que pour le minimum requis. Face à ces impératifs, de nombreux joueurs attendaient impatiemment l'arrivée de Rise of the Ronin sur Steam. 

Mais rapidement, ils ont remarqué que les performances techniques n'étaient pas optimisées et que les graphismes laissaient à désirer. À l'heure où ces lignes sont rédigées, le jeu possède une évaluation globale moyenne avec seulement 45% d'avis positifs sur les 1 243 partagés par la communauté. 

Rise of the Ronin frappé par un mal étrange qui affecte ses performances techniques et visuelles

Dans ces avis, les joueurs partagent leurs expériences sur le jeu, et beaucoup ont en commun des graphismes rappelant ceux de jeux PS4 et une chute soudaine des FPS. D'ailleurs, ces problèmes techniques touchent aussi bien les machines proposant des performances supérieures aux conditions recommandées. 
Le combat est bon, les performances sont mauvaises, au même endroit je peux avoir 70 FPS puis ça tombe rapidement à environ 30 FPS sans raison. Les graphismes sont bons au mieux, mais parfois ça ressemble à un jeu PS4, je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est si exigeant.
Le ressenti est le même sur le subreddit du jeu, où plusieurs utilisateurs rapportent également des problèmes de performance. Les réactions partagées par les joueurs ont poussé Koei Tecmo à enquêter sur les raisons de ces taux de rafraichissement bas et sur la qualité des graphismes. Rapidement, un billet a été partagé dans l'onglet Événements de Steam pour inviter les joueurs à réduire à 60 la limite de FPS et à passer le réglage des paramètres graphiques en « Standard ».

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L'entreprise a tenu à rassurer les utilisateurs en affirmant qu'un patch qui « corrigera ou améliorera certains de ces problèmes » était actuellement en cours de développement.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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