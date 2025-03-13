Rise of the Ronin fait un démarrage mitigé sur Steam à cause de problèmes



le 13 mars 2025 à 12h38 Publié par Justine Manchuelle le 13 mars 2025 à 12h38

Disponible depuis le 11 mars 2025 sur Steam, Rise of the Ronin peine à séduire les joueurs, nombreux à pointer du doigt ses défauts.