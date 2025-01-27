Rise of the Ronin annonce une très bonne nouvelle

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 janvier 2025 à 16h00
KOEI TECMO et Team Ninja ont, récemment, partagé une bonne nouvelle en ce qui concerne Rise of the Ronin.
Rise of the Ronin annonce une très bonne nouvelle
En mars 2024, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 ont pu découvrir Rise of the Ronin, un RPG d'action en monde ouvert développé par Team Ninja. Prochainement, de plus amples personnes vont pouvoir faire de même puisqu'un portage PC de Rise of the Ronin vient d'être annoncé avec une date de sortie.

Rise of the Ronin s'apprête à débarquer sur PC

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Team Ninja, nous avons appris la très bonne nouvelle : Rise of the Ronin arrive le 11 mars 2025 sur PC, notamment sur la plateforme de Valve, Steam.

Pour l'occasion, un trailer, d'une durée légèrement supérieure à une minute, a été partagé. Dans ladite vidéo, les développeurs précisent que le portage PC de Rise of the Ronin sera compatible avec les écrans ultra-larges et supportera la résolution jusqu'à 8K. Cette version proposera, par ailleurs, du Ray tracing et l'audio 3D.

Miniature vidéo

Remarquons également qu'il est possible de précommander Rise of the Ronin sur Steam. Celles et ceux qui achèteront le titre avant le 2 avril 2025 recevront en bonus les éléments suivants : 
  • Hayabusa-ryu pour katana.
  • Hayabusa-ryu pour naginata.
  • Nioh-ryu pour katana.
  • Aisu Kage-ryu pour katana.
  • Set d'armure Iga Ninja.
  • Katana Iga Ninja.
rise-of-the-ronin-bonus-precommande-version-pc
Rendez-vous donc le 11 mars 2025 pour découvrir ou bien redécouvrir Rise of the Ronin sur PC. Le RPG en monde ouvert de Team Ninja est actuellement disponible sur la dernière console de Sony, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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