Rise of the Ronin annonce une très bonne nouvelle

KOEI TECMO et Team Ninja ont, récemment, partagé une bonne nouvelle en ce qui concerne Rise of the Ronin.

Rise of the Ronin s'apprête à débarquer sur PC

Hayabusa-ryu pour katana.

Hayabusa-ryu pour naginata.

Nioh-ryu pour katana.

Aisu Kage-ryu pour katana.

Set d'armure Iga Ninja.

Katana Iga Ninja.

En mars 2024, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 ont pu découvrir, un RPG d'action en monde ouvert développé par Team Ninja. Prochainement, de plus amples personnes vont pouvoir faire de même puisqu'Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Team Ninja, nous avons appris la très bonne nouvelle :, notamment sur la plateforme de Valve, Steam.Pour l'occasion, un trailer, d'une durée légèrement supérieure à une minute, a été partagé. Dans ladite vidéo, les développeurs précisent que le portage PC desera compatible avec les écrans ultra-larges et supportera la résolution jusqu'à 8K. Cette version proposera, par ailleurs, du Ray tracing et l'audio 3D.Remarquons également qu'il est possible de précommandersur Steam. Celles et ceux qui achèteront le titre avant le 2 avril 2025 recevront en bonus les éléments suivants :Rendez-vous donc le 11 mars 2025 pour découvrir ou bien redécouvrirsur PC. Le RPG en monde ouvert de Team Ninja est actuellement disponible sur la dernière console de Sony, la PS5.