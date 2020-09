Riders Republic : Ubisoft annonce sa nouvelle franchise, inspirée de Steep

Des courses compétitives et des défis de Tricks : jouables en PvP et en solo. Les joueurs ressentiront la pression et l’excitation de chaque sport en participant à ces courses et à ces défis.

jouables en PvP et en solo. Les joueurs ressentiront la pression et l’excitation de chaque sport en participant à ces courses et à ces défis. Des courses Mass Start : il n’y aura aucune limite dans ces courses effrénées de plus de 50 joueurs. Les joueurs devront surveiller leurs angles morts et protéger leur position afin d’éviter les collisions puis déraper et donner le meilleur d’eux-mêmes afin atteindre la ligne d’arrivée.

il n’y aura aucune limite dans ces courses effrénées de plus de 50 joueurs. Les joueurs devront surveiller leurs angles morts et protéger leur position afin d’éviter les collisions puis déraper et donner le meilleur d’eux-mêmes afin atteindre la ligne d’arrivée. Des arènes multijoueur : les joueurs devront maîtriser les cartes sur le bout des doigts lorsqu’ils participeront à des affrontements PvP en 6 contre 6 joueurs.

les joueurs devront maîtriser les cartes sur le bout des doigts lorsqu’ils participeront à des affrontements PvP en 6 contre 6 joueurs. Des coupes en ligne : créées pour que les meilleurs riders puissent frimer et montrer ce dont ils sont capables pour atteindre la meilleure place du classement.

Nous avons créé Riders Republic car nous voulions allier notre amour pour les sports extrêmes à une expérience multijoueur intense et pleine d’adrénaline, permettant aux joueurs de partager des moments de glisse avec plus de 50 autres personnes en même temps. Riders Republic offre des compétitions amusantes dans un esprit bon enfant et nous permet de repousser les limites du genre. Nous sommes impatients que les joueurs puissent découvrir ce monde riche et plein de surprises pour y vivre leurs propres histoires. - Igor Manceau, Directeur Créatif de Riders Republic.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que tout le monde attendait de nouvelles informations à propos d' Immortals Fenyx Rising , anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters, mais aussi l'officialisation du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps , l'éditeur français n'a pas manqué de nous surprendre.En effet, si les deux projets ci-dessus avaient plus ou moins fuité,, permettant donc de le découvrir ce 10 septembre, non sans plaisir. Fortement inspiré de Steep, c'est d'ailleurs Ubisoft Annecy qui est aux commandes du développement,. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, l'éventail est assez large :Qui plus est, l'environnement sera également riche et varié, comprenant même certains lieux connus et populaires tels que le Bryce Canyon, la Vallée de Yosemite, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain ou encore le Grand Teton, « tous fidèlement reproduits afin de créer le plus vivant des parcs sportifs » selon Ubisoft. Même si de plus amples informations seront communiquées ces prochaines semaines, le studio a déjà précisé les différents modes, permettant une certaine diversité :En outre, un mode carrière sera également de la partie, avec un personnage totalement personnalisable.arrivera le 25 février 2021 sur PC, via l'Epic Games Store et Uplay, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. L'acheter sur les consoles de la génération actuelle vous permettra de passer gratuitement sur la version next-gen.