Returnal pourrait arriver sur PC

Disponible depuis le début de l'année 2021, Returnal a conquis le cœur de nombreuses joueuses et de nombreux joueurs, et ce malgré la difficulté du soft. Et si le titre du studio Housemarque est catégorisé comme étant une exclusivité PS5, beaucoup d'indices et de rumeurs laissent présager queDernièrement, de nombreuses informations faisant vraisemblablement référence à Returnal ont été trouvées sur le site SteamDB , et plus particulièrement sur une page portant le nom « Oregon ». En effet, sur celle-ci nous pouvons lire les termes suivants : « Tower of Sisyphus» ou encore « Atropos », soit la planète sur laquelle ont lieu les événements de Returnal, mais aussi « Helios », le nom du vaisseau de Selene, le personnage principal du roguelike de Housemarque.Voir Returnal débarquer sur Steam ne serait pas un fait si surprenant que cela car de nombreuses autres exclusivités PlayStation ont déjà eu le droit à leur portage sur PC, à l'image deet Horizon Zero Dawn, pour ne citer que ces deux exemples. De plus, nous savons depuis peu, et ce grâce à Jim Ryan, le Président et PDG de Sony Interactive Entertainment, que PlayStation désire accélérer sa croissance sur PC.Si vous désirez vous procurer, nous vous rappelons que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose actuellement des cartes PSN à prix réduits :