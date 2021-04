Resident Evil: Village proposera plusieurs options graphiques

Il existe des paramètres qui permettront à chaque joueur d'optimiser l'expérience en fonction de leurs préférences.

a décidé de donner rendez-vous à ses joueurs dans la nuit du 15 au 16 avril prochain, afin d'en découvrir davantage sur son prochain jeu d'horreur,. Cependant, avant cela, le développeur Morimasa Sato a fait quelques déclarations auprès de PlayStation Magazine (via mp1st ), annonçant alors queAlors que(moteur graphique), il explique en effet que. S'il ne donne pas plus de détails, il affirme bel et bien que plusieurs paramètres seront disponibles.De plus, si l'on se réfère à la démo jouable disponible exclusivement sur PS5, il semblerait que le jeu dispose d'une résolution 4K en 60 FPS, ainsi que du ray-tracing. Il sera donc intéressant de découvrir quelles options les développeurs ont voulu mettre à la disposition des joueurs pour une meilleure expérience.Pour rappel, Resident Evil 8: Village sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. De nouveaux détails viendront également s'ajouter à la longue liste que nous avons déjà en notre possession le 16 avril prochain, lors du showcase spécial qui débutera à minuit pile.