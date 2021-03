Configurations PC RE 8

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 (64 bit)

→ Windows 10 (64 bit) Processeur → Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200

→ Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200 Mémoire vive → 8 GB de mémoire

→ 8 GB de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti avec 4Go VRAM ou AMD Radeon RX 560 avec 4Go VRAM

→ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti avec 4Go VRAM ou AMD Radeon RX 560 avec 4Go VRAM DirectX → Version 12

→ Version 12 Notes supplémentaires → Performances visées (avec les réglages "Performances") : 1080p/60 fps - Des baisses de frame rate peuvent survenir dans les scènes les plus exigeantes graphiquement. - NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6700 XT sont nécessaires pour bénéficier du ray tracing. Les configurations affichées sont susceptibles de changer au cours du développement du jeu.

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 (64 bit)

→ Windows 10 (64 bit) Processeur → Intel Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 3600

→ Intel Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700

→ NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700 DirectX → Version 12

→ Version 12 Notes supplémentaires → Performances visées : 1080p/60 fps - Des baisses de frame rate peuvent survenir dans les scènes les plus exigeantes graphiquement. - NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 6700 XT sont nécessaires pour bénéficier du ray tracing. Les configurations affichées sont susceptibles de changer au cours du développement du jeu.

Annoncé en juin 2020,est attendu par de nombreux amateurs de la licence, qui, pour un certain nombre, préfèrent les jeux originaux aux remakes. Après un Resident Evil 7 plutôt positif, la communauté est donc impatiente de découvrir ce nouvel épisode, qui s'annonce plus noir et horrifique que ses prédécesseurs. L'immersion devrait être accrue, notamment grâce à une ambiance optimisée grâce aux consoles de la nouvelle génération. La version PC sera aussi soignée, ce qui demandera d'avoir un PC assez bien équipé pour profiter pleinement de l'expérience.En effet, même dans sa configuration minimale, qui vise tout de même les 60 FPS en 1080p, il est demandé d'être équipé d'un processeur Intel Core i5-7500 ou équivalent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Côté carte graphique, les conditions sont plus accessibles, avec une NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (ou équivalent). Cependant, 8 Go de mémoire vive suffiront. À l'heure où ces lignes sont écrites, nous ne savons pas quelle sera la taille de Resident Evil: Village.Vous pouvez découvrir plus en détail lesci-dessous.Bien évidemment, d'ici la sortie de Resident Evil: Village , programmée pour ce 7 mai, il est possible que les informations listées ci-dessus évoluent. Si tel est le cas, l'article sera mis à jour.