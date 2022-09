Resident Evil: Village : Le DLC Shadows of Rose conclut l'histoire des Winters

PC Édition Standard → 19,99 € au lieu de 39,99 €, soit 50 % de réduction. Édition Deluxe → 27,25 € au lieu de 71,52 €, soit 62 % de réduction.

, sorti en mai 2021 sur la plupart des plateformes de jeu, s'apprête à accueillir un DLC narratif, intitulé « Shadows of Rose ». Celui-ci doit se rendre disponible à la fin du mois d'octobre et nous invite à incarner Rosemary Winters, la fille d'Ethan. D'ailleurs, sachez queEn effet, les journalistes d'IGN Japan ont récemment pu parler avec Kento Kinoshita de chez Capcom, notamment lors de la Tokyo Game Show 2022. Ce dernier a ainsi déclaré que les développeurs du studio ont créé « l'histoire de Shadows of Rose afin de conclure la saga au tour de la famille Winters ». De ce fait, le prochain opus Resident Evil mettra, très certainement, en scène de nouveaux personnages.Pour rappel, le DLC Shadows of Rose de Resident Evil: Village fait partie de la Winter's Expansion, dont la date de sortie est fixée au 28 octobre. Celle-ci comprend également la vue à la troisième personne pour le jeu de base ainsi que le mode The Mercenaries: Additionnal Others. À cette même date, l'édition Gold de Resident Evil: Village se rendra également disponible.Si vous ne possédez toujours pas Resident Evil: Village, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :