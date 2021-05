Resident Evil: Village : La chasse, comment bien débuter ?

Comment débuter la chasse dans Resident Evil: Village ?

Privilégiez des armes puissantes pour les plus gros animaux

Comme nous vous l'avions indiqué avant la sortie de un système de cuisine est disponible dans le titre de. Cette nouvelle mécanique vous permet en effet de concocter des plats afin d'améliorer certaines de vos statistiques comme une diminution des dégâts subis. Cependant, avant de vouloir mettre la main aux fourneaux, vous allez devoir aller. Nous allons donc à travers ce guide vous donner quelques conseils pour débuter cette activité comme il se doit.Dans un premier temps, vous devez savoir que plusieurs animaux peuvent être tués, se trouvant un peu partout dans le Village. Ainsi, vous pourrez trouver plusieurs espèces comme des poules, des béliers, ou encore des poissons, ces derniers se situant logiquement dans les étangs.Rassurez-vous. Pour abattre l'un de ces animaux, il vous suffit simplement de tirer dessus, peu importe le nombre de balles ou le type d'arme utilisée, sa viande ne subira pas de dégât « supplémentaire » au point de se détruire, et restera parfaitement comestible avec tous ses bénéfices. De plus, vous pouvez décider de tuer les bêtes à l'aide de votre couteau, ce qui est pratique pour les poules et les poissons qui peuvent être abattus un en seul coup.Cependant, avant de vous en prendre aux animaux, gardez en tête qu'ils peuvent vous attaquer. Vous devez donc vous soigner avant de décider d'entreprendre une session de chasse, car leurs dégâts pourraient vous tuer. De plus, ne vous fiez pas à la taille de l'animal se trouvant face à vous. Que ce soit un cochon ou un bélier, la créature pourra se montrer brutale si elle est énervée et apeurée.Plus l'animal sera gros, plus vous aurez besoin d'utiliser des munitions. Dans ce cas-là, privilégiez alors une arme plus puissante lorsque vous vous retrouverez, pour exemple, face à un bélier. Comme nous vous l'avons déjà précisé, les animaux comme les poissons ou les poules ne nécessiteront quant à eux qu'un coup de couteau.Une fois que vous aurez terminé votre session de chasse, votre carte se mettra automatique à jour et vous indiquera alors tous les animaux que vous aurez abattu dans une meme zone. Attention, ils ne réapparaissent pas, vous devez donc éviter de vendre leur viande au Duc.Voici donc tout ce que vous devez savoir pour débuter la chasse dans Resident Evil: Village . N'hésitez pas à consulter nos autres guides pour vous aider à avancer dans le titre.