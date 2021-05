Resident Evil Village : Combien d'heures pour finir la campagne ?

Quelle est la durée de vie de Resident Evil Village ?

Histoire principale → Entre 7 et 10 heures

→ Entre 7 et 10 heures Campagne et quelques quêtes secondaires → Entre 10 et 12 heures

→ Entre 10 et 12 heures Finir à 100 % → Au moins 20 heures de jeu

PC Édition Standard → 41,89 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 71,52 €, soit 31 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 63,99 € au lieu de 79,99 €, soit 20 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Après de longues semaines d'attente,est enfin disponible pour tous les joueurs, sur PC et consoles. Si certains n'ont pas hésité à se le procurer, pour découvrir le fameux village notamment, au centre de l'histoire, d'autres préfèrent attendre, pour voir si le contenu disponible vaut le prix fort (60 euros sur PC, 70 sur consoles).Nous tentons de vous donner quelques informations surci-dessous, selon votre style de jeu et vos objectifs.Comme dans nombreux jeux solo, la durée de vie dépend essentiellement de la façon dont vous jouez, mais aussi si vous avez l'intention de vous contenter de la campagne, ou de finir le jeu à 100 %. Cela peut souvent aller du simple au double, ce qui est le cas ici.Si vous ne souhaitez que finir l'histoire principale, sans vous soucier des quêtes annexes, cela vous demandera moins d'une dizaine d'heures de jeu. Si vous prenez part à quelques quêtes secondaires çà et là, vous pourrez rajouter quelques heures, alors que si vous avez envie de toutes les terminer, pour, il vous faudra plus d'une vingtaine d'heures.À cela, nous devons également prendre en compte la façon dont vous jouez. Le fait d'explorer et d'être curieux peut facilement rajouter quelques heures de jeu, comme la difficulté choisie. Vous pouvez de ce fait retrouver une estimation de la durée de vie de Resident Evil Village ci-dessous :Il s'agit ici d'une estimation, il se peut donc que votre expérience soit de votre côté plus ou moins longue, mais cela vous donnera une idée de laNous rappelons qu'il est disponible depuis ce 7 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :