Resident Evil : Netflix tease la série live-action et annonce une date de sortie

Evil has Evolved.



The new live action Resident Evil series premieres July 14. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN — Netflix (@netflix) March 17, 2022

De nombreuses licences vidéoludiques ont le droit à des adaptations cinématographiques, et ce depuis des années. Nous pensons, par exemple, à la série The Witcher, reprenant les livres d'Andrzej Sapkowski et empruntant des éléments aux trois opus éponymes développés par CD Projekt Red. Dans la même idée,C'est via un post officiel sur le compte officiel de Netflix que nous apprenons la bonne nouvelle :. Rappelons qu'il est impératif de disposer d'un abonnement Netflix actif, pour pouvoir profiter de leur catalogue de films et séries.L'une d'entre elles présente le logo sur un fond jaune parsemé d'éclaboussures de sang. Par ailleurs, nous pouvons voir l'appellation « Joy » et « Umbrella Corporation » sur l'une des pilules, figurant sur un autre visuel. Finalement, une dernière affiche comporte un flacon de sang disposant d'une étiquette, sur laquelle nous pouvons lire en anglais « Pathogen : T-Virus ».Écrite par Andrew Dabb, connu pour son travail sur Supernatural, la nouvelle série Resident Evil possède un casting intéressant : Lance Reddick (The Wire, Destiny), Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nuñez.