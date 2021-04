Resident Evil 8: Village n'était initialement pas prévu sur PS4 et Xbox One

Nous avons développé Village en tant que jeu pour le matériel next-gen, mais afin de le rendre accessible à davantage de joueurs, nous avons procédé à de nombreux essais pour offrir d'une manière ou d'une autre une expérience comparable sur le matériel old-gen. Au bout du compte, nous avons réussi à fournir un produit de haute qualité sur ce matériel. Cela dit, si la qualité n'avait pas été suffisante, je ne pense pas que nous l'aurions sorti.

Lors de l'annonce de Resident Evil8: Village en juin 2020 , nous pouvions lire qu'il était en effet prévu pour, mettant ainsi à profit toutes les nouvelles techniques et mécaniques de ces machines surpuissantes. Cependant, le studio a changé d'avis en cours de route, et ce pour une raison toute simple : tous les joueurs ne détiennent pas de console next-gen. Ainsi, comme le rapporteauprès d' IGN , le studio a décidé de le porter sur PS4 et Xbox One.Ces déclarations sont donc rassurantes pour celles et ceux qui souhaitent se le procurer sur PS4 ou Xbox One, étant donné que le portage semble réussi, promettant une expérience qualitative.Pour rappel,, et une démo fera son apparition dans la nuit de samedi à dimanche prochain , et ce, pour une durée de 8 jours avec un temps de jeu d'une heure.