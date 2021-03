Resident Evil 8: Village : La deuxième demo inclura du contenu du jeu final

Reading the Famitsu coverage for the Resident Evil 25th Anniversary now.



Capcom confirms that more Resident Evil-related showcase events for both Village and the 25th Anniversary are planned. #REBHFun — Alex Aniel (@cvxfreak) March 17, 2021

Capcom also confirms in Famitsu that the next Resident Evil Village demo after MAIDEN will feature a portion taken from the final game, unlike MAIDEN, which is purely a visual demo that was meant to be a technical showcase.#REBHFun — Alex Aniel (@cvxfreak) March 17, 2021

Resident Evil 8: Village se fait de plus en plus désirer. Si les joueurs PS5 ont déjà pu profiter d'une démo jouable exclusive,, qui sera disponible sur toutes les plateformes,Selon le tweet publié par, directeur commercial de, Capcom a en effet déclaré à travers Famitsu que la deuxième démo de« comportera une partie tirée du jeu final, contrairement à MAIDEN, qui est purement une démo visuelle qui se voulait une vitrine technique ».De plus, la licence horrifique fête cette année ses 25 ans, et le studio a d'ores et déjà prévu plusieurs surprises pour sa communauté. Nous en saurons davantage dans les jours à venir.Pour rappel, Resident Evil 8: Village sera disponible le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.