Ces informations nous proviennent du dernier numéro de Game Informer , le tout retranscrit par Dusk Golem sur Twitter, numéro dans lequela occupé le devant de la scène.Selon les derniers détails,. Cela signifie que. D'après les dires du studio,Ainsi, pour permettre une exploration plus efficace, le gameplay concernant le personnage d'Ethan, le protagoniste, a été revu, et celui-ci pourraque dans Resident Evil 7. En revanche, afin de maintenir une ambiance effroyable et pesante,De plus, concernant les phases depuisqu'il y aura plusieurs types d'ennemis, tels que les Lycans qui ont été conçus spécialement autour de cet aspect, mais aussiPour finir,. Selon lui, ce titre sert de cadre au jeu et permettra la révélation d'un élément important durant cette nouvelle aventure.Pour rappel, Resident Evil 8: Village sera disponible le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, et PC, et