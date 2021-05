Comment agrandir son inventaire dans Resident Evil: Village ?

La licence deaime bien jouer avec les nerfs des joueurs, en veut pour preuve son inventaire et ses places plus que limitées.ne déroge pas à la règle, cependant, il existe un moyen d'. À travers ce guide, nous allons vous indiquer comment procéder pour avoir, pour pouvoir stocker davantage de choses.Dans ce huitième opus, vous avez la possibilité de vendre ou d'acheter des biens auprès de celui que l'on nomme. Il est en effet le marchand de, et il va se montrer très utile.Cependant, avant d'entamer une quelconque négociation avec ce fameux Duke, vous allez devoir affronter la première fille de Dame Dimitrescu. Une fois vaincue,, et c'est alors que vous allez tomber surCelle-ci nécessite 10 000 Lei, donc assurez-vous d'avoir quelques objets à vendre pour récolter la somme nécessaire à cet achat.La seconde extension de l'inventaire aura lieu lorsque vous aurez vaincu Dame Dimitrescu en personne. Le marchand se trouvera alors au Village, et vous pourrez acheter cette seconde amélioration pourÀ l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si d'autres améliorations de ce type seront disponibles, mais si tel est le cas, le prix sera encore plus élevé.Pour rappel, Resident Evil 8: Village est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.