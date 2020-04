Resident Evil 8 : Des détails sur une démo ont été divulgués

De nouveaux détails ont, semble-t-il, émergé à propos de Resident Evil 8 et d'une potentielle démo.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques semaines maintenant,, et les choses s’accélèrent à vitesse grand V.. Et selon RelyOnHorror , une source leur a confié que la majorité des détails qu'ils connaissent sont dus à une démo qui aurait été disponible via, un programme officiel pour la communauté deEn ce qui concerne cette fameuse démo, plusieurs éléments ont été relevés. Incarnant le personnage d'Ethan, présent dans, les joueurs se sont retrouvés dans, et lorsqu'ils souhaitaient avoir quelques informations auprès des PNJ, ces derniers se sont montrés très méfiants. De plus, il semblerait que dans ce nouvel opus vous ayez affaire à des créatures tueuses :. C'est lors d'une course-poursuite que ces derniers se sont fait attaquer parce qu'ils ont qualifié d'homme-bête. La cheffe de ces créatures serait une sorcière.De plus,. Si certains devaient fuir pour rejoindre un gigantesque château, d'autres se sont donc retrouvés en plein milieu de ce village enneigé, demandant de l'aide aux PNJ pour échapper à ces drôles de créatures poilues. Ces derniers leur ont indiqué un refuge, et la démo s'arrête avec une cinématique d'une femme qui aide Ethan à entrer dans ce dernier, alors qu'un villageois met le feu à cette dernière.Comme toujours, ces informations ne sont que des rumeurs et sont à prendre au conditionnel, même si elles peuvent nous donner quelques indices sur ce prochain opus. La prudence doit être de mise avant une prise de parole de