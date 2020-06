La franchise de Resident Evil atteint les 100 millions de ventes à travers le monde

Capcom a publié un communiqué de presse dans lequel apparaît le nombre de ventes de sa franchise Resident Evil. Les chiffres sont impressionnants et ce n'est pas près de s'arrêter avec la récente annonce de Resident Evil 8: Village.

Capcom has announced that the Resident Evil series has exceeded 100m sold units worldwidehttps://t.co/r0m6GRVNQ2 pic.twitter.com/rixFRCWb0j — Nibel (@Nibellion) June 12, 2020

Avec l'officialisation de Resident Evil 8: Village lors de la conférence de Sony le 11 juin dernier,espère bien attirer encore plus de joueurs. Même si nous sommes tous dans l'attente de la sortie de ce prochain titre,Siest désormais dans tous les esprits des joueurs,En effet, cette série de jeux d'horreur a fait ses débuts en 1996 avec une sortie sur PlayStation, et a su attirer toute l'attention sur elle. Elle s'inscrit désormais comme la licence horrifique la plus mondialement connue.. Ces chiffres ne sont pas si surprenants lorsque l'on voit le succès de Resident Evil 2: Remake et Resident Evil 3: Remake . De plus, avec la récente annonce dee, Capcom peut espérer vendre encore plusieurs millions d'unités.