Capcom tease un projet avec un compte à rebours

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques jours, un compte à rebours est apparu sur le site officiel de Capcom . Pour le moment, ils n'ont donné aucune information supplémentaire et se contentent de teaser leur communication à venir.Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs et joueuses se remuent les méninges et émettent leur(s) propre(s) hypothèse(s). Il pourrait ainsi s'agir d'un DLC pour leur jeu à succès, Resident Evil Village. Ou bien d'un nouvel opus Street Fighter, puisque l'annonce arrivera après la Capcom Pro Tour 2021. Il se pourrait aussi qu'ils officialisent le développement du remake de Resident Evil 4, comme le laissent présager certaines rumeurs récentes. Les pistes étant vastes et les indices absents, les possibilités sont multiples, vous l'aurez compris.Pour en avoir le cœur net et enfin connaître le fin mot de l'histoire, il faut donc s'armer de patience et attendre la fin du compte à rebours, fixé au lundi 21 février 2022.