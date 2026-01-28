The Witcher s'offre un spin-off inattendu, qui pourrait plaire

Nerial et CD Projekt RED ont, récemment, annoncé un nouveau jeu plongé dans l'univers The Witcher.

Reigns: The Witcher débarque très vite

Qu'est-ce que Reigns: The Witcher ?

Luttez pour votre survie dans la peau du légendaire tueur de monstres Geralt de Riv, et parcourez un labyrinthe moral à travers les ballades enivrées du barde. Allez-vous chasser des monstres, ennuyer les locaux ou vous faire couler un bon bain chaud ? Écrivez une épopée glorieuse et vous atteindrez peut-être l'immortalité.

Des informations complémentaires sur la licence Reigns

















Depuis plusieurs années maintenant, la licence The Witcher, qui connaît un véritable succès, s'offre régulièrement des collaborations avec d'autres jeux, ou plus généralement franchises. Cela sera encore le cas en 2026 puisqueEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise et une vidéo sur la chaîne YouTube de Devolver Digital,. Ce nouvel opus de la fameuse licence de swipe'm up plongera ainsi les joueurs et les joueuses dans l'univers du Loup Blanc, et ce, à travers les ballades de Jaskier.. Date à laquelle le titre, qui sera vendu à 5,99 €, se rendra disponible sur PC, Mac et appareils iOS/Android., qui est catégorisé comme un jeu d'aventure et de fiction interactive, invitera. Évidemment,Tout au long de l'aventure, la communauté pourra également croiser des visages familiers, notamment Yennefer, Triss ou encore Vesemir. De plus, il sera possible de faire progresser la carrière de Jaskier afin de « créer des intrigues toujours plus épiques et atteindre le statut de légende ».Nerial a sorti le tout premier opus de la licence Reigns au cours de l'année 2016. Par la suite, le studio de développement a étendu sa franchise, notamment avec une suite, baptisée Reigns: Her Majesty, et Reigns: Three Kingdoms. D'ailleurs, en 2018, Nerial a lancé un opus en lien avec une très célèbre licence, soit Reigns: Game of Thrones. Si chaque titre a ses propres spécificités et nouveautés, le concept général reste le même : les joueurs et les joueuses doivent « swiper » à gauche ou à droite pour prendre des décisions aux conséquences plus ou moins importantes, et progresser dans l'aventure.Rendez-vous donc le 25 février 2026 pour découvrir, qui se rendra alors disponible sur PC, Mac ainsi que sur appareils iOS/Android.