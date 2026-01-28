The Witcher s'offre un spin-off inattendu, qui pourrait plaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2026 à 11h07
Nerial et CD Projekt RED ont, récemment, annoncé un nouveau jeu plongé dans l'univers The Witcher.
The Witcher s'offre un spin-off inattendu, qui pourrait plaire
Depuis plusieurs années maintenant, la licence The Witcher, qui connaît un véritable succès, s'offre régulièrement des collaborations avec d'autres jeux, ou plus généralement franchises. Cela sera encore le cas en 2026 puisque Nerial, Devolver Digital et CD Projekt RED viennent tout juste d'annoncer Reigns: The Witcher, avec une date de sortie.

Reigns: The Witcher débarque très vite

reigns-the-witcher-geralt
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise et une vidéo sur la chaîne YouTube de Devolver Digital, Nerial et CD Projekt RED ont dévoilé Reigns: The Witcher. Ce nouvel opus de la fameuse licence de swipe'm up plongera ainsi les joueurs et les joueuses dans l'univers du Loup Blanc, et ce, à travers les ballades de Jaskier. Le studio de développement a, en outre, annoncé la date de sortie de Reigns: The Witcher, qui est fixée au 25 février 2026. Date à laquelle le titre, qui sera vendu à 5,99 €, se rendra disponible sur PC, Mac et appareils iOS/Android.

Miniature vidéo

Qu'est-ce que Reigns: The Witcher ? 

reigns-the-witcher-yennefer
Reigns: The Witcher, qui est catégorisé comme un jeu d'aventure et de fiction interactive, invitera les joueurs et les joueuses à prendre des décisions au fil de l'histoire, notamment en faisant glisser les cartes à gauche ou bien à droite, afin de façonner la légende de Geralt. Évidemment, chaque choix aura des conséquences sur le reste, d'autant plus que Reigns: The Witcher dispose de nombreux embranchements et combinaisons scénaristiques
Luttez pour votre survie dans la peau du légendaire tueur de monstres Geralt de Riv, et parcourez un labyrinthe moral à travers les ballades enivrées du barde. Allez-vous chasser des monstres, ennuyer les locaux ou vous faire couler un bon bain chaud ? Écrivez une épopée glorieuse et vous atteindrez peut-être l'immortalité.
Tout au long de l'aventure, la communauté pourra également croiser des visages familiers, notamment Yennefer, Triss ou encore Vesemir. De plus, il sera possible de faire progresser la carrière de Jaskier afin de « créer des intrigues toujours plus épiques et atteindre le statut de légende ».

Des informations complémentaires sur la licence Reigns

Nerial a sorti le tout premier opus de la licence Reigns au cours de l'année 2016. Par la suite, le studio de développement a étendu sa franchise, notamment avec une suite, baptisée Reigns: Her Majesty, et Reigns: Three Kingdoms. D'ailleurs, en 2018, Nerial a lancé un opus en lien avec une très célèbre licence, soit Reigns: Game of Thrones. Si chaque titre a ses propres spécificités et nouveautés, le concept général reste le même : les joueurs et les joueuses doivent « swiper » à gauche ou à droite pour prendre des décisions aux conséquences plus ou moins importantes, et progresser dans l'aventure. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous donc le 25 février 2026 pour découvrir Reigns: The Witcher, qui se rendra alors disponible sur PC, Mac ainsi que sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Reigns: The Witcher : Les configurations PC
Reigns: The Witcher 24 février 2026

Reigns: The Witcher : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Reigns: The Witcher.
Reigns: The Witcher : Le contenu narratif a été supervisé par CD Projekt RED, pour assurer une cohérence avec le lore
Reigns: The Witcher 28 janvier 2026

Reigns: The Witcher : Le contenu narratif a été supervisé par CD Projekt RED, pour assurer une cohérence avec le lore

Reigns: The Witcher proposera un scénario en accord avec le lore et l'univers The Witcher, grâce notamment à la supervision de CD Projekt RED.

commentaire (1)

Avatar
Essi (invité) Le 28/01/2026 à 16:30

Petit jeu a priori sympa qui sort de nulle part, ça fait plaisir