Reigns: The Witcher : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 février 2026 à 14h24
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Reigns: The Witcher.
Reigns: The Witcher : Les configurations PC
Annoncé pour la toute première fois au mois de janvier 2026, Reigns: The Witcher est le prochain opus de la licence Reigns. Développé par Nerial et édité par Devolver Digital, Reigns: The Witcher doit débarquer fin février sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Reigns: The Witcher.

Configurations PC Reigns: The Witcher

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Reigns: The Witcher, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». Par ailleurs, et comme nous pouvions nous y attendre, le poids de Reigns: The Witcher n'est pas très élevé : il faut avoir 350 Mo pour l'installer et en profiter sur son PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Reigns: The Witcher ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 x64 bit  Windows 11 x64 bit
Processeur Intel Core i5-4670K ou AMD FX-4350  Intel Core i7-7700K ou AMD Ryzen 5 2600X
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 390X ou Iris Xe Graphics NVIDIA GEForce GTX 1080, Radeon RX Vega 64 ou Intel Arc A750
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 350 Mo d'espace disque disponible 350 Mo d'espace disque disponible
Notes supplémentaires 1080p - 30 FPS - Low Quality 1080p - 60 FPS - High Quality

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Pour toutes les joueuses et tous les joueurs qui comptent jouer à Reigns: The Witcher sur MacOS, voici les configurations requises : 

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation 10.14.6 (Mojave)  14.2.1 (Sonoma)
Processeur Intel Core i5-7600  Apple M1 Max
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique Radeon Pro 570 Apple M1 Max
Stockage requis 350 Mo d'espace disque disponible  350 Mo d'espace disque disponible
Notes supplémentaires  1080p 30 FPS - Low Quality 1080p - 60 FPS - High Quality

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Reigns: The Witcher débarque le 25 février 2026 sur PC, Mac ainsi que sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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