Reigns: The Witcher : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Reigns: The Witcher.

Configurations PC Reigns: The Witcher

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 x64 bit Windows 11 x64 bit Processeur Intel Core i5-4670K ou AMD FX-4350 Intel Core i7-7700K ou AMD Ryzen 5 2600X Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 390X ou Iris Xe Graphics NVIDIA GEForce GTX 1080, Radeon RX Vega 64 ou Intel Arc A750 DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 350 Mo d'espace disque disponible 350 Mo d'espace disque disponible Notes supplémentaires 1080p - 30 FPS - Low Quality 1080p - 60 FPS - High Quality

















Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation 10.14.6 (Mojave) 14.2.1 (Sonoma) Processeur Intel Core i5-7600 Apple M1 Max Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique Radeon Pro 570 Apple M1 Max Stockage requis 350 Mo d'espace disque disponible 350 Mo d'espace disque disponible Notes supplémentaires 1080p 30 FPS - Low Quality 1080p - 60 FPS - High Quality

Annoncé pour la toute première fois au mois de janvier 2026,est le prochain opus de la licence Reigns. Développé par Nerial et édité par Devolver Digital,doit débarquer fin février sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». Par ailleurs, et comme nous pouvions nous y attendre, le poids den'est pas très élevé : il faut avoir 350 Mo pour l'installer et en profiter sur son PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour toutes les joueuses et tous les joueurs qui comptent jouer àsur MacOS, voici les configurations requises :Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 25 février 2026 sur PC, Mac ainsi que sur appareils iOS/Android.