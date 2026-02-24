Reigns: The Witcher : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Reigns: The Witcher.
Annoncé pour la toute première fois au mois de janvier 2026, Reigns: The Witcher
est le prochain opus de la licence Reigns. Développé par Nerial et édité par Devolver Digital, Reigns: The Witcher
doit débarquer fin février sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Reigns: The Witcher
.
Configurations PC Reigns: The Witcher
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Reigns: The Witcher
, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». Par ailleurs, et comme nous pouvions nous y attendre, le poids de Reigns: The Witcher
n'est pas très élevé : il faut avoir 350 Mo pour l'installer et en profiter sur son PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Reigns: The Witcher
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 x64 bit
|Windows 11 x64 bit
|Processeur
|Intel Core i5-4670K ou AMD FX-4350
|Intel Core i7-7700K ou AMD Ryzen 5 2600X
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 970, Radeon R9 390X ou Iris Xe Graphics
|NVIDIA GEForce GTX 1080, Radeon RX Vega 64 ou Intel Arc A750
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|350 Mo d'espace disque disponible
|350 Mo d'espace disque disponible
|Notes supplémentaires
|1080p - 30 FPS - Low Quality
|1080p - 60 FPS - High Quality
Pour toutes les joueuses et tous les joueurs qui comptent jouer à Reigns: The Witcher
sur MacOS, voici les configurations requises :
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|10.14.6 (Mojave)
|14.2.1 (Sonoma)
|Processeur
|Intel Core i5-7600
|Apple M1 Max
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|Radeon Pro 570
|Apple M1 Max
|Stockage requis
|350 Mo d'espace disque disponible
|350 Mo d'espace disque disponible
|Notes supplémentaires
| 1080p 30 FPS - Low Quality
|1080p - 60 FPS - High Quality
Rappelons, en guise de conclusion, que Reigns: The Witcher
débarque le 25 février 2026 sur PC, Mac ainsi que sur appareils iOS/Android.
commentaire (0)