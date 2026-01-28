Reigns: The Witcher : Le contenu narratif a été supervisé par CD Projekt RED, pour assurer une cohérence avec le lore

Reigns: The Witcher proposera un scénario en accord avec le lore et l'univers The Witcher, grâce notamment à la supervision de CD Projekt RED.

Les scénarios de Reigns: The Witcher ont été relus par CD Projekt RED

[Les développeurs de CD Projekt RED] ont été extrêmement généreux de leur temps. Chaque scénario auquel vous êtes confronté dans le jeu a été lu par plusieurs maîtres du lore, scénaristes et producteurs de leur côté afin de s'assurer que tout le contenu soit en accord avec le ton et l'univers de The Witcher.

New Witcher spinoff game was vetted "by multiple loremasters, writers and producers" at CD Projekt Red, devs say, so they couldn't get away with everything: "Hordes of zombie witchers was considered a step too far" https://t.co/vqc8MeTHpQ — GamesRadar+ (@GamesRadar) January 27, 2026

Reigns: The Witcher a une date de sortie proche

Comme vous le savez probablement déjà, l'univers The Witcher va prochainement s'étendre avec l'arrivée d'un tout nouveau jeu, soit. Et les fans n'ont pas d'inquiétude à se faire :En effet, lors d'une interview avec les journalistes de GamesRadar, Oscar Harrington-Show, le concepteur narratif de la franchise Reigns, et François Alliot, le directeur artistique, ont expliqué queD'ailleurs, CD Projekt RED n'a pas hésité à faire part de son désaccord lorsque Nerial pensait proposer « une structure impliquant la redécouverte de l'expérience alchimique l'Épreuve des Herbes, conduisant à l'apparition de nouveaux sorceleurs et peut-être même à la résurrection ». À ce sujet, Oscar Harrington-Show et François Alliot ont même donné un exemple, montrant : « Des hordes de sorceleurs zombies, c'était un peu trop... ». Ainsi, et comme vous l'aurez compris,Pour vérifier cela, manette en main, il ne faudra pas attendre trop longtemps, étant donné quearrive le 25 février 2026. Date à laquelle la nouvelle entrée pour la franchise Reigns se rendra disponible sur PC, Mac ainsi que sur appareils iOS/Android. Selon les dernières informations connues,sera vendu à 5,99 € sur les stores concernés.Rendez-vous donc à la fin du mois de février de cette année 2026 pour découvrir, qui débarque sur PC, appareils iOS/Android et Mac.