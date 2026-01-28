Reigns: The Witcher : Le contenu narratif a été supervisé par CD Projekt RED, pour assurer une cohérence avec le lore

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2026 à 14h22
Reigns: The Witcher proposera un scénario en accord avec le lore et l'univers The Witcher, grâce notamment à la supervision de CD Projekt RED.
Reigns: The Witcher : Le contenu narratif a été supervisé par CD Projekt RED, pour assurer une cohérence avec le lore
Comme vous le savez probablement déjà, l'univers The Witcher va prochainement s'étendre avec l'arrivée d'un tout nouveau jeu, soit Reigns: The Witcher. Et les fans n'ont pas d'inquiétude à se faire : Reigns: The Witcher respecte bien le lore de la licence, CD Projekt RED s'en est assuré

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Les scénarios de Reigns: The Witcher ont été relus par CD Projekt RED

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En effet, lors d'une interview avec les journalistes de GamesRadar, Oscar Harrington-Show, le concepteur narratif de la franchise Reigns, et François Alliot, le directeur artistique, ont expliqué que CD Projekt RED a lu les différentes histoires de Reigns: The Witcher, qui devrait donc avoir une grande cohérence avec l'univers et la licence
[Les développeurs de CD Projekt RED] ont été extrêmement généreux de leur temps. Chaque scénario auquel vous êtes confronté dans le jeu a été lu par plusieurs maîtres du lore, scénaristes et producteurs de leur côté afin de s'assurer que tout le contenu soit en accord avec le ton et l'univers de The Witcher.
D'ailleurs, CD Projekt RED n'a pas hésité à faire part de son désaccord lorsque Nerial pensait proposer « une structure impliquant la redécouverte de l'expérience alchimique l'Épreuve des Herbes, conduisant à l'apparition de nouveaux sorceleurs et peut-être même à la résurrection ». À ce sujet, Oscar Harrington-Show et François Alliot ont même donné un exemple, montrant : « Des hordes de sorceleurs zombies, c'était un peu trop... ». Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Reigns: The Witcher sera fidèle au lore de cet univers emblématique, qui met en scène Geralt de Riv


Reigns: The Witcher a une date de sortie proche

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Pour vérifier cela, manette en main, il ne faudra pas attendre trop longtemps, étant donné que Reigns: The Witcher arrive le 25 février 2026. Date à laquelle la nouvelle entrée pour la franchise Reigns se rendra disponible sur PC, Mac ainsi que sur appareils iOS/Android. Selon les dernières informations connues, Reigns: The Witcher sera vendu à 5,99 € sur les stores concernés.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc à la fin du mois de février de cette année 2026 pour découvrir Reigns: The Witcher, qui débarque sur PC, appareils iOS/Android et Mac.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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