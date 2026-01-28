Reigns: The Witcher : Le contenu narratif a été supervisé par CD Projekt RED, pour assurer une cohérence avec le lore

Reigns: The Witcher : Les configurations PC
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Reigns: The Witcher.
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[Les développeurs de CD Projekt RED] ont été extrêmement généreux de leur temps. Chaque scénario auquel vous êtes confronté dans le jeu a été lu par plusieurs maîtres du lore, scénaristes et producteurs de leur côté afin de s'assurer que tout le contenu soit en accord avec le ton et l'univers de The Witcher.D'ailleurs, CD Projekt RED n'a pas hésité à faire part de son désaccord lorsque Nerial pensait proposer « une structure impliquant la redécouverte de l'expérience alchimique l'Épreuve des Herbes, conduisant à l'apparition de nouveaux sorceleurs et peut-être même à la résurrection ». À ce sujet, Oscar Harrington-Show et François Alliot ont même donné un exemple, montrant : « Des hordes de sorceleurs zombies, c'était un peu trop... ». Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Reigns: The Witcher sera fidèle au lore de cet univers emblématique, qui met en scène Geralt de Riv.
New Witcher spinoff game was vetted "by multiple loremasters, writers and producers" at CD Projekt Red, devs say, so they couldn't get away with everything: "Hordes of zombie witchers was considered a step too far" https://t.co/vqc8MeTHpQ— GamesRadar+ (@GamesRadar) January 27, 2026
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