Minecraft Legends : Une date de sortie et des informations dévoilées

Date de sortie de Minecraft Legends

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'annonce était attendue, environ sept mois après sa révélation lors de l'E3, et elle a bien eu lieu, par le biais de l'événement organisé par Bethesda et Microsoft, ce 25 janvier., un jeu de stratégie multijoueur situé dans l'univers cubique, a dévoilé, mais aussi quelques informations inédites.Ne tournons pas autour du pot,, à moins qu'il ne soit victime d'un report, un mal qui touche l'industrie vidéoludique depuis quelque temps. Pour accompagner cette annonce, nous avons eu le droit à de nouvelles images et quelques explications de la part des développeurs, sur l'aspect multijoueur, qui sera PvP.En multijoueur, il va falloir travailler en équipe pour venir à bout des adversaires, qui auront l'objectif d'attaquer votre base (et vous la leur, comme chaque RTS en somme). Vous devrez alors vous organiser pour aller chercher des ressources, concevoir des armes, mais aussi bâtir de solides défenses, à la manière d'un tower defense. Il faudra également garder un œil sur les mobs, tels que les Piglins, qui pourront également vous attaquer. Certaines de ces créatures pourront cependant vous servir, pour vous déplacer et récolter des items plus rapidement. Les développeurs ont également expliqué qu'une voix off peut commenter les actions des adversaires, dans le but de modifier sa tactique au dernier moment.Pour le reste, rappelons que la carte est générée de manière procédurale, ce qui incitera les joueurs à relancer une partie, puisque chacune sera différente. Si vous n'êtes pas un adepte du multijoueur, une campagne solo (aussi jouable en coopération) sera disponible.Rendez-vous, lequel intégrera, dès son lancement, le Game Pass. Aucune mention n'a été faite pour la Nintendo Switch, mais il devrait également sortir sur cette plateforme.