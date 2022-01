Propnight sortira-t-il sur consoles (PS4/PS5, Xbox One et Series) ?

Propnight sortira-t-il sur PS4/PS5, Xbox One ou Series ?

Proposant une expérience similaire à Dead by Daylight, en opposant un tueur à quatre survivants,, notamment grâce à une fonctionnalité originale : la possibilité de se transformer en n'importe quel objet pour échapper au tueur, à la manière de Prop Hunt. Bien évidemment, pour ajouter un peu de piment, chaque tueur possède des capacités uniques. L'objectif pour les survivants est de fuir le lieu dans lequel ils sont enfermés, avant que les griffes du tueur ne se referment sur eux.Naturellement, en voyantconnaître un petit succès sur Steam, nombreux sont les joueurs à se demanderÀ l'heure actuelle,. Toutefois, il y a bel et bien un espoir de voirnotamment parce que la prochaine production de Fntastic, The Day Before , un MMO de survie, va atterrir sur ces plateformes après sa sortie, en juin. L'autre lueur d'espoir est tout simplement le fait que le gameplay convient tout à fait aux consoles, contrairement à d'autres jeux, moins adaptés pour être joués à la manette.Fntastic étant actuellement concentré à améliorer l'expérience desur PC, et au développement de The Day Before, une annonce ne devrait pas être imminente. Mais elle pourrait tout de même avoir lieu en 2022, sicontinue d'attirer les joueurs cette année, ce qui semble être le cas, compte tenu des statiques, environ 2 000 joueurs connectés simultanément, des chiffres qui ne baissent pas depuis la sortie du jeu, le 1décembre.