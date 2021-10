Propnight : Le jeu multijoueur, mélangeant Prop Hunt et Dead by Daylight, annoncé

Dans une petite bourgade provinciale, des adolescents continuent de disparaître mystérieusement. Mais qui ou qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?

Attendus au tournant depuis de très longues semaines pour The Day Before, les développeurs kazakhes du studio Fntastic ont profité de la soirée d'annonce de la date de sortie de leur MMO post-apocalyptique pour présenter un autre titre sur lequel ils travaillaient.Appelé, le jeu, sorti de derrière les fagots, reprend les concepts et idées qui ont aidé à populariser des titres tels que Prop Hunt ou encore Dead by Daylight. Le principe de Propnight est plutôt simple puisqu'un joueur, incarnant le rôle du tueur, devra venir à bout des quatre autres lesquels auront la capacité de se transformer en objet afin de se camoufler et d'échapper aux coups de marteau ou de griffes acérées de leur bourreau.Prévu pour arriver dès le, par l'intermédiaire de Steam, Propnight propose. Pour y participer, rien de plus simple, il vous suffira de demander l'accès à cette dernière sur la page officielle Steam