Propnight annonce l'arrivée de deux tueurs et d'une carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Propnight continue son petit bonhomme de chemin. Après plusieurs mises à jour mineures, lesquelles avaient comme objectif principal d'améliorer l'expérience et d'équilibrer certains points,. Prévue pour arriver ce 16 février, cette mise à jour a déjà été détaillée dans les grandes lignes par les développeurs, afin de nous mettre l'eau à la bouche.Parmi les nouveautés,, sans plus de détail pour le moment. Nous n'avons qu'une image (voir plus bas). Enfin, une fonctionnalité inédite, pouvant grandement changer le gameplay, sera également introduite,. Il s'agira, très probablement, d'un moyen pour ralentir les tueurs et avertir les survivants que celui-ci vient d'entrer dans la zone.Cette mise à jour est prévue pour arriver ce 16 février. Tous les détails, dont le patch notes, seront, très probablement, communiqués à ce moment, et nous ne manquerons pas de le relayer, comme toujours. En attendant, nous vous rappelons qu'il est possible de récupérer quelques bonus grâce à des codes spéciaux