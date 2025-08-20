Project Spectrum : Team Jade (Delta Force) dévoile son nouveau FPS tactique et horrifique

Le studio Team Jade, spécialiste reconnu des FPS, a profité de l'Opening Night Live pour annoncer Project Spectrum, un jeu de tir tactique gratuit mêlant PvP, PvE et horreur psychologique, développé sous Unreal Engine 5.

Un monde ravagé par la Braise

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Un gameplay tactique et asymétrique

La gestion d'escouades de soldats aux compétences variées.

de soldats aux compétences variées. Des synergies d'équipe et la fabrication d'objets pour survivre.

et la fabrication d'objets pour survivre. La santé mentale de leurs personnages, une ressource vitale qui s'épuise au fil des horreurs vécues.

de leurs personnages, une ressource vitale qui s'épuise au fil des horreurs vécues. La menace des bourreaux, de puissantes créatures contrôlées par d'autres joueurs, introduisant un gameplay asymétrique où la proie peut devenir le prédateur.

Un free-to-play pensé pour le long terme

C'est à travers une bande-annonce de trois minutes que. Les spectateurs ont découvert une mission sous haute tension dans la mystérieuse, un territoire dévasté par une force déformant la réalité. Ce qui devait être une opération de routine s'est transformé en affrontement brutal, donnant un aperçu de l'ambiance sombre et des mécaniques de gameplay.Project Spectrum plonge les joueurs dans un univers en ruines, marqué par. Les zones qu'elle laisse derrière elle sont devenues des terrains de mission dangereux, regorgeant de secrets, de menaces hostiles et de dangers psychologiques.Les joueurs incarnent des agents chargés de mener des missions à haut risque, de recruter et gérer une escouade de soldats d'élite personnalisables, tout en affrontant aussi bien les horreurs générées par la Braise que d'autres factions armées, y compris de vrais joueurs.Au cœur de Project Spectrum, la stratégie et la coopération seront essentielles. Les joueurs devront composer avec :Basil Wang, directeur de jeu chez Team Jade explique que le studio est « ravi de pouvoir présenter Project Spectrum aux joueurs du monde entier après avoir travaillé dessus en secret depuis deux ans. Avec ce titre, nous voulions créer un FPS au style unique, dans un univers imprévisible où les joueurs devront survivre… ou devenir eux-mêmes la menace. »Prévu exclusivement sur PC,. Conçu comme une expérience, il combine exploration, survie et affrontements multijoueur dans des environnements à la fois oppressants et fascinants. Team Jade promet un suivi régulier et davantage de détails dans les mois à venir.