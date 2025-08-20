Project Spectrum : Team Jade (Delta Force) dévoile son nouveau FPS tactique et horrifique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 août 2025 à 11h41
Le studio Team Jade, spécialiste reconnu des FPS, a profité de l'Opening Night Live pour annoncer Project Spectrum, un jeu de tir tactique gratuit mêlant PvP, PvE et horreur psychologique, développé sous Unreal Engine 5.
Project Spectrum : Team Jade (Delta Force) dévoile son nouveau FPS tactique et horrifique
C'est à travers une bande-annonce de trois minutes que Project: Spectrum s'est révélé pour la première fois. Les spectateurs ont découvert une mission sous haute tension dans la mystérieuse zone de la Braise, un territoire dévasté par une force déformant la réalité. Ce qui devait être une opération de routine s'est transformé en affrontement brutal, donnant un aperçu de l'ambiance sombre et des mécaniques de gameplay.

Un monde ravagé par la Braise

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Project Spectrum plonge les joueurs dans un univers en ruines, marqué par la propagation de la Braise, une entité qui corrompt et déforme tout sur son passage. Les zones qu'elle laisse derrière elle sont devenues des terrains de mission dangereux, regorgeant de secrets, de menaces hostiles et de dangers psychologiques.

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Les joueurs incarnent des agents chargés de mener des missions à haut risque, de recruter et gérer une escouade de soldats d'élite personnalisables, tout en affrontant aussi bien les horreurs générées par la Braise que d'autres factions armées, y compris de vrais joueurs.

Un gameplay tactique et asymétrique

Au cœur de Project Spectrum, la stratégie et la coopération seront essentielles. Les joueurs devront composer avec :
  • La gestion d'escouades de soldats aux compétences variées.
  • Des synergies d'équipe et la fabrication d'objets pour survivre.
  • La santé mentale de leurs personnages, une ressource vitale qui s'épuise au fil des horreurs vécues.
  • La menace des bourreaux, de puissantes créatures contrôlées par d'autres joueurs, introduisant un gameplay asymétrique où la proie peut devenir le prédateur.
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Basil Wang, directeur de jeu chez Team Jade explique que le studio est « ravi de pouvoir présenter Project Spectrum aux joueurs du monde entier après avoir travaillé dessus en secret depuis deux ans. Avec ce titre, nous voulions créer un FPS au style unique, dans un univers imprévisible où les joueurs devront survivre… ou devenir eux-mêmes la menace. »

Miniature vidéo

Un free-to-play pensé pour le long terme

Prévu exclusivement sur PC, Project Spectrum adoptera un modèle gratuit. Conçu comme une expérience PvPvE asymétrique, il combine exploration, survie et affrontements multijoueur dans des environnements à la fois oppressants et fascinants. Team Jade promet un suivi régulier et davantage de détails dans les mois à venir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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