Prime Gaming : Les jeux de décembre 2024, avec Quake 2 et Predator: Hunting Grounds



le 03 décembre 2024 à 10h30 Publié par Clémence Usseglio le 03 décembre 2024 à 10h30

Amazon propose, encore une fois, des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une belle sélection de jeux pour décembre 2024, dont DREDGE, Quake II et Predator: Hunting Grounds.