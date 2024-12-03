Prime Gaming : Les jeux de décembre 2024, avec Quake 2 et Predator: Hunting Grounds

Amazon propose, encore une fois, des titres plus ou moins connus pour son offre Prime Gaming, avec une belle sélection de jeux pour décembre 2024, dont DREDGE, Quake II et Predator: Hunting Grounds.
Comme vous le savez, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
En ce qui concerne le mois de décembre 2024
, nous avons le droit à quelques jeux connus, notamment Predator: Hunting Grounds, Quake II ou encore DREDGE.
Les jeux Prime Gaming pour décembre 2024
Ainsi, pour ce mois de décembre 2024
, nous retrouvons en tête d'affiche Predator: Hunting Grounds, Overcooked! 2 mais aussi Star Wars: Bounty Hunter, pour ne citer que ces trois exemples. Pour le reste, vous trouverez ci-dessous la liste complète des jeux de décembre 2024 pour Prime Gaming
, et la date à partir de laquelle ils pourront être réclamés.
- Star Wars: Bounty Hunter (Code GOG)
- Tomb Raider: Underworld (Code GOG)
- Overcooked! 2 (Code GOG)
- Call of Juarez: Gunslinger (Code GOG)
- DREDGE (Code GOG)
- Quake II (Code GOG)
- Disney Pixar WALL-E (Amazon Games App)
- Planet of Lana (Code GOG)
- Hero's Hour (Code GOG)
- The Coma: Recut (Code GOG)
- Electrician Simulator (Epic Games Store)
- ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition (Amazon Games App)
- Nine Witches: Family Disruption (Amazon Games App)
- Predator: Hunting Grounds (Epic Games Store)
- Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition (Amazon Games App)
- Simulakros (Amazon Games App)
- Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition (Code Legacy Games)
- The Town of Light (Code GOG)
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en décembre 2024 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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