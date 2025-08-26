En attendant Portal 3, le deuxième jeu s'offre un remake non officiel très impressionnant

Portal 3 n'est toujours pas en développement, mais les joueurs continuent de croire au projet. Afin de patienter et de (re)découvrir le titre culte de Valve, des moddeurs talentueux ont décidé de créer un remake du deuxième opus de la franchise.
Les deux jeux Portal sont souvent listés parmi les titres préférés des joueurs. Avec son système de déplacement via des portails, les deux titres ont marqué les esprits, proposant un cocktail détonnant de casse-têtes à résoudre et d'humour avec GLaDOS, l'assistance robotique d'Aperture Science. Au vu du succès des deux jeux d'origine, les joueurs espèrent que Portal 3
arrivera un jour sur Steam.
Portal 2 entièrement recréé dans Minecraft
Cependant, le projet est une chimère à l'heure actuelle car il n'existe pas et il n'est pas encore entré en phase de pré développement (si Valve souhaite réaliser le jeu). Mais les admirateurs de la franchise n'ont pas oublié l'univers décalé de Portal. D'ailleurs, une équipe de passionnés s'est lancé dans une entreprise aussi ambitieuse qu'insolite : créer un remake de Portal 2 dans Minecraft
.
Le projet, baptisé Portal: Java Edition, a même eu droit à son propre trailer partagé sur YouTube
. Imaginé par une équipe de moddeurs, ce remake fait de blocs a été entièrement créé en utilisant les ressources disponibles dans le jeu. En complément, quelques mods d'optimisation permettent de rendre le titre jouable sans problèmes majeurs.
Il s'agit d'un véritable tour de force, d'autant que l'équipe derrière ce projet est parvenue à recréer la quasi-totalité des niveaux proposés dans le jeu d'origine.
Un remake non officiel qui peut faire découvrir la franchise à une plus vaste communauté, mais qu'en est-il de Portal 3 ?
Dans la vidéo de présentation, il est précisé que cette nouvelle version de Portal 2 a nécessité 5 ans de travail, qu'elle comporte 50 niveaux différents, un éditeur de niveau pour imaginer ses propres casse-têtes
ainsi que les fameux cubes et le pistolet générateur de portails. Seule la douce voix de GLaDOS n'est pas mentionnée, mais l'ambiance semble fidèle au titre sorti en 2011.
Portal: Java Edition est disponible depuis le 22 août 2025
et il est certain que de nombreux nostalgiques vont l'installer pour redécouvrir les pièges et les énigmes d'Aperture Science. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si ce remake non officiel va être interdit par Valve ou s'il va inciter les développeurs à entamer le développement de Portal 3.
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