En attendant Portal 3, le deuxième jeu s'offre un remake non officiel très impressionnant



le 26 août 2025 à 17h56 Publié par Justine Manchuelle le 26 août 2025 à 17h56

Portal 3 n'est toujours pas en développement, mais les joueurs continuent de croire au projet. Afin de patienter et de (re)découvrir le titre culte de Valve, des moddeurs talentueux ont décidé de créer un remake du deuxième opus de la franchise.