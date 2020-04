Pokémon Rumble Rush va bientôt fermer ses portes

Préparez-vous à faire vos adieux à Pokémon Rumble Rush, puisque le jeu fermera ses portes le 22 juillet prochain.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voici une bien triste nouvelle pour les joueurs de Pokémon Rush Rumble , presque une année après sa sortie.... La raison ? Il n'a pas rencontré le succès que DeNA et The Pokémon Company espéraient.Selon Serebii , et il sera impossible de mettre à jour l'application ni de la lancer, mais avant l'arrêt définitif des serveurs,. Ainsi, il y auradu 22 avril au 6 mai etdu 13 au 27 mai, mais aussi le retourdu 15 avril au 6 mai etdu 6 mai au 27 mai. Attention, si cette aventure prend fin en juillet, il est d'ores et déjà impossible d'effectuer des achats in-game.Cependant, une nouvelle mise à jour sera disponible à partir du 27 mai prochain et cette dernière ajoutera de nouveaux Pokémon, mais permettra également aux joueurs de visiter plus de zones qu'auparavant.Si vous n'avez jamais joué à, vous n'avez plus que quelques semaines pour le découvrir avant que ce dernier ne soit plus disponible.