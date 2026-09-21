Pokémon Rubis et Saphir bientôt disponibles sur Nintendo Switch ?

Alors que les portages des opus Rouge Feu et Vert Feuille ont cartonné sur Nintendo Switch, ils pourraient bientôt être rejoints par deux titres comptant parmi les préférés des joueurs. C'est ce que pourrait sous-entendre une mystérieuse vidéo.

Pour le 30e anniversaire de la franchise, The Pokémon Company a proposé aux nostalgiques et aux jeunes dresseurs de (re)découvrir Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur Nintendo Switch. Les deux titres ont eu droit à des portages sur la console de Nintendo et ceux-ci ont conquis la communauté. En effet, plus de 4 millions d'exemplaires ont été vendus depuis leur lancement.

À lire également Pokémon s'offre la meilleure année financière de son histoire notamment grâce à Pokémon Pokopia

Ces chiffres pourraient inciter The Pokémon Company à ajouter d'autres portages à son catalogue, en proposant notamment les générations les plus appréciées des joueurs. Si aucune annonce n'a été faite, un mystérieux trailer repéré sur X pourrait aller dans ce sens.

Une courte vidéo qui sème le doute chez les dresseurs

La vidéo en question, repérée sur le compte X Poké Times montre un extrait du jeu Pokémon Rubis où le héros court après une personne âgée et un Goélise dans une maison. Cette scène amusante semble anecdotique et simplement partagée pour célébrer le 30e anniversaire du jeu. Mais des joueurs au regard affûté ont remarqué que les images ne semblaient pas provenir d'une version Game Boy Advance.

こらこら！ まて まて ピーコちゃん！ #敬老の日 #ハギろうじん https://t.co/NhTjkeklBV — 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) September 21, 2026

Le premier détail qui a intrigué les spectateurs est la durée de la vidéo en question. Elle fait 30 secondes, soit la durée d'une capture vidéo standard sur Nintendo Switch. Mais le deuxième détail est le plus troublant. Les images partagées montrent des graphismes éclatants et fluides, suggérant une version améliorée par rapport au jeu d'origine.

Des portages de Pokémon Rubis et Saphir prévus dans la foulée de Rouge Feu et Vert Feuille ?

Il ne s'agit là que de spéculations et d'hypothèses. En effet, il pourrait très bien s'agir d'une version capturée via un émulateur. Néanmoins, beaucoup de joueurs espèrent que cette courte vidéo signe l'arrivée d'un portage des versions Rubis et Saphir sur Nintendo Switch. Il ne reste plus qu'à attendre un communiqué, une annonce ou une présentation officielle de The Pokémon Company pour confirmer cette théorie.