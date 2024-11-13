Pokémon GO : Teddiursa à l'honneur pour l'heure vedette du 19 novembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 novembre 2024 à 14h00
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Teddiursa pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Teddiursa à l'honneur pour l'heure vedette du 19 novembre
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Teddiursa sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 19 novembre 2024 pour succéder à Olivini.


Teddiursa à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Poussières d'Étoile en capturant un Pokémon. Cette semaine, Teddiursa est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 19 novembre.

Teddiursa est un Pokémon de type Normal, pouvant évoluer en Ursaring contre 50 Bonbons, puis en Ursaking en échange de 100 Bonbons, mais uniquement en période de pleine lune, ce qui ne sera malheureusement pas le cas ce 19 novembre puisqu'elle est prévue pour le 16, et qu'elle sera donc décroissante trois jours plus tard. Habituellement, Teddiursa peut être aperçu à l'état sauvage à proximité des universités ou des écoles, mais aussi dans les quartiers résidentiels et les villes. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection. 

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De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui passe de orange à vert. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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