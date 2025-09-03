Pokémon GO : Miamiasme à l'honneur pour l'heure vedette du 9 septembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 septembre 2025 à 13h17
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Miamiasme pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Miamiasme à l'honneur pour l'heure vedette du 9 septembre
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Miamiasme sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 9 septembre 2025, et succédera à Roucool.

Miamiasme à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Poussières d'Étoile à la capture d'un Pokémon. Cette semaine, Miamiasme est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 9 septembre.

miamiasme
Miamiasme est un Pokémon de type Poison pouvant évoluer en Miasmax contre 50 Bonbons. Ce Pokémon aux allures de sac poubelle peut habituellement être obtenu dans des Œufs de 2 kilomètres, ou en complétant des études de terrain impliquant l'exploration. Il est assez rare de croiser sa route à l'état sauvage, c'est pourquoi cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.

De plus, notez que ce Pokémon et son évolution disposent d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce à leur couleur bleu foncé. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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