Pokémon GO : Manglouton à l'honneur pour l'heure vedette du 28 janvier

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Manglouton pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Manglouton sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 28 janvier 2024
pour succéder à Axoloto de Paldea.
Manglouton à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en transférant un Pokémon.
Cette semaine, Manglouton est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 28 janvier.
Manglouton
est un Pokémon de type Normal pouvant évoluer en Argouste contre 50 Bonbons. Il n'est pas rare de croiser son chemin à l'état sauvage, d'autant que ce Pokémon se montre encore moins timide qu'à l'ordinaire par temps partiellement nuageux. Néanmoins, son évolution est plus difficile à acquérir de cette façon. L'heure vedette demeure une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de sa fourrure, qui passe de jaune à violet. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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