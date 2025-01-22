Pokémon GO : Manglouton à l'honneur pour l'heure vedette du 28 janvier

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 janvier 2025 à 11h50
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Manglouton pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Manglouton à l'honneur pour l'heure vedette du 28 janvier
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Manglouton sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 28 janvier 2024 pour succéder à Axoloto de Paldea.

Manglouton à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en transférant un Pokémon. Cette semaine, Manglouton est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 28 janvier.

manglouton
Manglouton est un Pokémon de type Normal pouvant évoluer en Argouste contre 50 Bonbons. Il n'est pas rare de croiser son chemin à l'état sauvage, d'autant que ce Pokémon se montre encore moins timide qu'à l'ordinaire par temps partiellement nuageux. Néanmoins, son évolution est plus difficile à acquérir de cette façon. L'heure vedette demeure une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection. 

De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de sa fourrure, qui passe de jaune à violet. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO dévoile Twilight Trails, une saison sous le signe du crépuscule
Pokémon GO 25 août 2026

Pokémon GO dévoile Twilight Trails, une saison sous le signe du crépuscule

Les premiers détails concernant les nouveautés à venir au cours de la prochaine saison de Pokémon GO ont été communiqués grâce à un court teaser vidéo en août 2026.
Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone
Pokémon GO 14 août 2026

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO. Cette fonctionnalité assure la capture de Pokémon et les PhotoDisques à votre place, mais son déploiement provoque le débat parmi les Dresseurs.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.

commentaire (0)